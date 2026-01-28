viernes 30  de  enero 2026
Carmen Machi, Paco León y Canco Rodríguez visitan Miami para el estreno de "Aída y Vuelta"

La película se estrena el 6 de febrero en Nueva York, Miami, Tampa y Los Ángeles. Además, en Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá, distribuida por Wiesner Distribution

Cartel de la película Aída y Vuelta.&nbsp;

Cartel de la película "Aída y Vuelta". 

Cortesía/Prensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Wiesner Distribution, en asociación con Outsider Pictures, anuncia el estreno en salas de “Aída y Vuelta”, basada en la icónica serie de televisión española “Aída”, protagonizada y dirigida por el reconocido actor y cineasta español Paco León. El estreno tendrá lugar el 6 de febrero de 2026 en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y cuatro países de Centroamérica.

Paco León dirige la película y se reúne con gran parte del elenco original de la serie, incluyendo a Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, junto a 96 actores, muchos de ellos seleccionados a través de una convocatoria masiva realizada por la cuenta oficial de Instagram de la película.

Adam Sandler recibe el Premio del Presidente en el escenario durante la 37ª edición de los Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs en el Centro de Convenciones de Palm Springs el 3 de enero de 2026 en Palm Springs, California.
CINE

Adam Sandler promete hacer 50 películas antes de morir: "Al menos 25 serán buenas"
Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan OBrien como anfitrión. 
PREMIOS

"Sinners" hace historia como la película más nominada en la historia de los Óscar

“Aída y Vuelta” amplía el universo de “Aída”, una de las series más exitosas de la historia de la televisión española, estrenada en 2005 y convertida en un fenómeno cultural en España, el Caribe y América Latina, impulsando las carreras internacionales de sus protagonistas.

La película combina ficción con un enfoque de meta-cine y se desarrolla durante la grabación de un episodio de la serie original, difuminando de forma lúdica los límites entre actores y personajes, dentro y fuera de cámara, mientras reflexiona sobre temas como los límites del humor, el papel de los comediantes y la fama.

“Aída y Vuelta” se estrenará en cines en España el 30 de enero de 2026, distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia. La película es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España.

Paco León se ha consolidado como uno de los actores, directores y creadores más influyentes de España, con una destacada trayectoria en cine y televisión. Entre sus trabajos internacionales se encuentra la película “The Unbearable Weight of Massive Talent”, protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal.

Carmen Machi es una de las actrices más aclamadas de España. Actualmente vive un gran momento profesional con “Furious”, uno de los mayores éxitos de la temporada, y cuenta en su filmografía con títulos dirigidos por Pedro Almodóvar, como “Los Amantes Pasajeros”.

Ambos actores estarán presentes en la premiere de Miami, que se celebrará el jueves 5 de febrero de 2026 en Cinépolis Coconut Grove.

Para más información visite www.lawiesner.co

SOBRE WIESNER DISTRIBUTION

Wiesner Distribution es una compañía puertorriqueña líder en distribución y consultoría cinematográfica especializada en cine iberoamericano e independiente internacional. Fundada por Cynthia Wiesner hace más de 25 años, ha estrenado más de 700 películas en Puerto Rico, República Dominicana, Centroamérica, Ecuador y el mercado hispano de Estados Unidos.

Reconocida por su curaduría de calidad y su profundo conocimiento del público, Wiesner Distribution conecta grandes historias con audiencias diversas, promoviendo el cine como una experiencia cultural.

