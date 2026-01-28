Carmen Machi, Paco León y Canco Rodríguez visitan Miami para el estreno de "Aída y Vuelta"

MIAMI.- Wiesner Distribution, en asociación con Outsider Pictures, anuncia el estreno en salas de “Aída y Vuelta”, basada en la icónica serie de televisión española “Aída”, protagonizada y dirigida por el reconocido actor y cineasta español Paco León. El estreno tendrá lugar el 6 de febrero de 2026 en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y cuatro países de Centroamérica.
Paco León dirige la película y se reúne con gran parte del elenco original de la serie, incluyendo a Carmen Machi, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, junto a 96 actores, muchos de ellos seleccionados a través de una convocatoria masiva realizada por la cuenta oficial de Instagram de la película.
“Aída y Vuelta” amplía el universo de “Aída”, una de las series más exitosas de la historia de la televisión española, estrenada en 2005 y convertida en un fenómeno cultural en España, el Caribe y América Latina, impulsando las carreras internacionales de sus protagonistas.
La película combina ficción con un enfoque de meta-cine y se desarrolla durante la grabación de un episodio de la serie original, difuminando de forma lúdica los límites entre actores y personajes, dentro y fuera de cámara, mientras reflexiona sobre temas como los límites del humor, el papel de los comediantes y la fama.
“Aída y Vuelta” se estrenará en cines en España el 30 de enero de 2026, distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia. La película es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España.
Paco León se ha consolidado como uno de los actores, directores y creadores más influyentes de España, con una destacada trayectoria en cine y televisión. Entre sus trabajos internacionales se encuentra la película “The Unbearable Weight of Massive Talent”, protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal.
Carmen Machi es una de las actrices más aclamadas de España. Actualmente vive un gran momento profesional con “Furious”, uno de los mayores éxitos de la temporada, y cuenta en su filmografía con títulos dirigidos por Pedro Almodóvar, como “Los Amantes Pasajeros”.
Ambos actores estarán presentes en la premiere de Miami, que se celebrará el jueves 5 de febrero de 2026 en Cinépolis Coconut Grove.
Para más información visite www.lawiesner.co
SOBRE WIESNER DISTRIBUTION
Wiesner Distribution es una compañía puertorriqueña líder en distribución y consultoría cinematográfica especializada en cine iberoamericano e independiente internacional. Fundada por Cynthia Wiesner hace más de 25 años, ha estrenado más de 700 películas en Puerto Rico, República Dominicana, Centroamérica, Ecuador y el mercado hispano de Estados Unidos.
Reconocida por su curaduría de calidad y su profundo conocimiento del público, Wiesner Distribution conecta grandes historias con audiencias diversas, promoviendo el cine como una experiencia cultural.