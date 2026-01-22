jueves 22  de  enero 2026
"Sinners" hace historia como la película más nominada en la historia de los Óscar

La vampiresca producción lidera la disputa por los premios más importantes de la industria del cine con un récord de 16 nominaciones

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan OBrien como anfitrión.&nbsp;

Arranca la 97 edición de los Premios Óscar con Conan O'Brien como anfitrión. 

AFP

LOS ÁNGELES.- Sinners, la cinta de época que mezcla horror, acción y música, lidera la disputa por los Óscar con un récord de 16 nominaciones a los premios de la Academia, que este jueves anunció los contendores que irán a la esperada ceremonia el 15 de marzo.

El récord anterior lo compartían La malvada, Titanic y La La Land, todas empatadas con 14 nominaciones.

El thriller dirigido por Paul Thomas Anderson One Battle After Another se posicionó segundo con 13 nominaciones, seguido de Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro, que sumó 9.

Sinners, ambientada en el sur de Estados Unidos segregacionista de los años 1930, competirá a mejor película, y le dio a su realizador Ryan Coogler (Pantera Negra) un puesto para pelear la estatuilla a mejor director.

La vampiresca producción también posicionó a Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos, en la categoría de mejor actor, así como a Delroy Lindo, a mejor actor de reparto, y a Wunmi Mosaku, para mejor actriz de reparto.

También retumbó en categorías técnicas, de guión, vestuario, maquillaje y musicales, incluyendo la nominación a I Lied To You, para mejor canción original.

Fue una madrugada exitosa para Warner Bros, que se embolsilló 30 nominaciones con sus producciones Sinners y One Battle After Another, las dos más nominadas para la 98ª edición de los premios, que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood.

Lea la lista completa de nominados:

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

One Battle After Another

El agente secreto

Valor sentimental

Sinners

Sueños de tren

Mejor actor

Timothee Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Luna azul

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor actriz

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Si tuviera piernas te patearía

Kate Hudson, Canción cantada azul

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgard, Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, Armas

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor director

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Sinners

Mejor guion original

Luna azul

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Sinners

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sueños de tren

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

El agente secreto

Sinners

Mejor canción original

Querida mía, Diane Warren: Implacable

Dorado, KPop Demon Hunters

Te mentí, Sinners

Dulces sueños de alegría, ¡Viva Verdi!

Sueños de tren, Sueños de tren

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejor edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Valor sentimental

Sinners

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Kokuho

Pecador

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Sueños de tren

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y ceniza

F1

Jurassic World Rebirth

El autobús perdido

Sinners

Mejor sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor película de animación

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Zootopia 2

Mejor cortometraje de animación

Mariposa

Siempreverde

La niña que lloró perlas

Plan de jubilación

Las tres hermanas

Mejor cortometraje de acción real

Mancha de carnicero

Una amiga de Dorothy

El drama de época de Jane Austen

Los cantantes

Dos personas intercambiando saliva

Mejor largometraje documental

La solución de Alabama

Ven a verme con buena luz

Cortando rocas

El señor Nadie contra Putin

El vecino perfecto

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías

Armado solo con una cámara: la vida y muerte de Brent Renaud

No más niños: se fueron y ya no están

El diablo está ocupado

Perfectamente una extrañeza

Mejor largometraje internacional

El agente secreto, Brasil

Fue solo un accidente, Francia

Valor sentimental, Noruega

Sirat, España

La voz de Hind Rajab, Túnez

FUENTE: AFP

