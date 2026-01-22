"Sinners" hace historia como la película más nominada en la historia de los Óscar

LOS ÁNGELES.- Sinners, la cinta de época que mezcla horror, acción y música, lidera la disputa por los Óscar con un récord de 16 nominaciones a los premios de la Academia, que este jueves anunció los contendores que irán a la esperada ceremonia el 15 de marzo.
El thriller dirigido por Paul Thomas Anderson One Battle After Another se posicionó segundo con 13 nominaciones, seguido de Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro, que sumó 9.
Sinners, ambientada en el sur de Estados Unidos segregacionista de los años 1930, competirá a mejor película, y le dio a su realizador Ryan Coogler (Pantera Negra) un puesto para pelear la estatuilla a mejor director.
La vampiresca producción también posicionó a Michael B. Jordan, que interpreta a dos hermanos gemelos, en la categoría de mejor actor, así como a Delroy Lindo, a mejor actor de reparto, y a Wunmi Mosaku, para mejor actriz de reparto.
También retumbó en categorías técnicas, de guión, vestuario, maquillaje y musicales, incluyendo la nominación a I Lied To You, para mejor canción original.
Fue una madrugada exitosa para Warner Bros, que se embolsilló 30 nominaciones con sus producciones Sinners y One Battle After Another, las dos más nominadas para la 98ª edición de los premios, que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood.
Lea la lista completa de nominados:
Mejor película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
One Battle After Another
El agente secreto
Valor sentimental
Sinners
Sueños de tren
Mejor actor
Timothee Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Luna azul
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Si tuviera piernas te patearía
Kate Hudson, Canción cantada azul
Renate Reinsve, Valor sentimental
Emma Stone, Bugonia
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, One Battle After Another
Stellan Skarsgard, Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, Armas
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
Mejor director
Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Joachim Trier, Valor sentimental
Ryan Coogler, Sinners
Mejor guion original
Luna azul
Fue solo un accidente
Marty Supremo
Valor sentimental
Sinners
Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sueños de tren
Mejor casting
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
El agente secreto
Sinners
Mejor canción original
Querida mía, Diane Warren: Implacable
Dorado, KPop Demon Hunters
Te mentí, Sinners
Dulces sueños de alegría, ¡Viva Verdi!
Sueños de tren, Sueños de tren
Mejor banda sonora original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Mejor edición
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Valor sentimental
Sinners
Mejor diseño de vestuario
Avatar: Fuego y ceniza
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Mejor maquillaje y peluquería
Frankenstein
Kokuho
Pecador
The Smashing Machine
La hermanastra fea
Mejor fotografía
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Sueños de tren
Mejores efectos visuales
Avatar: Fuego y ceniza
F1
Jurassic World Rebirth
El autobús perdido
Sinners
Mejor sonido
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirat
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Mejor película de animación
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia
Zootopia 2
Mejor cortometraje de animación
Mariposa
Siempreverde
La niña que lloró perlas
Plan de jubilación
Las tres hermanas
Mejor cortometraje de acción real
Mancha de carnicero
Una amiga de Dorothy
El drama de época de Jane Austen
Los cantantes
Dos personas intercambiando saliva
Mejor largometraje documental
La solución de Alabama
Ven a verme con buena luz
Cortando rocas
El señor Nadie contra Putin
El vecino perfecto
Mejor cortometraje documental
Todas las habitaciones vacías
Armado solo con una cámara: la vida y muerte de Brent Renaud
No más niños: se fueron y ya no están
El diablo está ocupado
Perfectamente una extrañeza
Mejor largometraje internacional
El agente secreto, Brasil
Fue solo un accidente, Francia
Valor sentimental, Noruega
Sirat, España
La voz de Hind Rajab, Túnez
FUENTE: AFP