Adam Sandler promete hacer 50 películas antes de morir: "Al menos 25 serán buenas"

Adam Sandler recibe el Premio del Presidente en el escenario durante la 37ª edición de los Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs en el Centro de Convenciones de Palm Springs el 3 de enero de 2026 en Palm Springs, California.

MIAMI.- A pesar de que Adam Sandler se inclinó hacia su lado más dramático para su papel en la nueva película Jay Kelly, el discurso que dio en los premios Movies for Grownups de la AARP (Asociación Americana de Personas Jubiladas, por sus siglas en inglés) estuvo marcado por la comedia que lo caracteriza.

Sandler desató las risas del público con un agradecimiento típicamente humorístico al recibir el premio a la trayectoria profesional en el Beverly Wilshire de Beverly Hills el sábado.

El actor bromeó que muchas personas en su vida le habían comentado que recibir un premio de la AARP significa que ahora se le considera oficialmente una persona mayor.

"Cuando entré a la aplicación con las películas candidatas a los premios de la Academia, aunque le di a reproducir a 44 películas diferentes, solo pude mantenerme despierto durante un total de ocho minutos. A todos los que están recibiendo tantos elogios, debo decirles que me encantaron los primeros 30 segundos”, dijo Sandler entre risas estruendosas.

El actor agradeció a todos los presentes en la sala, incluyendo a George Clooney, Kathy Bates, Noah Wyle, Laura Dern y muchos más.

"Les prometo a todos los que están aquí esta noche que haré al menos 50 películas más antes de morir. Y al menos 25 de ellas serán buenas", bromeó.

Trayectoria

Antes de que Sandler subiera al escenario, su viejo amigo Henry Winkler lo presentó. Sandler quizás haya marcado a una generación con sus papeles cómicos en películas tan queridas como 50 First Dates, Click, The Wedding Singer y Bedtime Stories, destacando la excelente actuación de Sandler en Uncut Gems y Jay Kelly.

"Debajo de esa capa de comedia se esconde un actor dramático maravilloso y sincera (...) Y a pesar de todo, este hombre nunca se ha quitado su camisa hawaiana y sus pantalones cortos deportivos", bromeó Winkler.

Sandler saltó a la fama gracias a sus monólogos cómicos, comenzando su carrera en Saturday Night Live en 1990. Ahora, convertido en una estrella de cine mundial, solo en 2025 Sandler protagonizó las películas Jay Kelly y Happy Gilmore 2.