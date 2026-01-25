Dónde ver algunas de las películas nominadas al Óscar 2026

MIAMI.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer a los nominados a la 98.ª edición de los Premios Óscar, donde Sinners se posicionó como la gran favorita rompiendo un récord de 16 nominaciones, mientras que One Battle After Another obtuvo 13 nominaciones.
Aunque algunas de las cintas se encuentran en cartelera, otras ya están disponible en las plataformas de streaming.
Por ello, DIARIO LAS AMÉRICAS comparte en cuáles plataformas puedes ver algunas de las películas nominadas para que puedas verlas antes del 15 de marzo, fecha en la que la crema y nata de Hollywood se congrega en el Dolby Theatre de Hollywood.
Netflix
Frankenstein
Train Dreams
KPop Demon Hunters
HBO Max
One Battle After Another
Sinners
Apple TV+
F1
Disney+
Elio
A friend of Dorothy
Próximamente, también se estrenará Zootopia y Avata Fuego y Ciencia.