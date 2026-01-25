domingo 25  de  enero 2026
PLATAFORMAS

Dónde ver algunas de las películas nominadas al Óscar 2026

DIARIO LAS AMÉRICAS comparte en cuáles plataformas puedes ver películas nominadas a los premios de la Academia

Sinners es una mezcla de horror, acción, drama y comedia que explora la cultura afroamericana de una forma nunca antes vista.&nbsp;

Sinners es una mezcla de horror, acción, drama y comedia que explora la cultura afroamericana de una forma nunca antes vista. 

Cortesía/Worthi
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer a los nominados a la 98.ª edición de los Premios Óscar, donde Sinners se posicionó como la gran favorita rompiendo un récord de 16 nominaciones, mientras que One Battle After Another obtuvo 13 nominaciones.

Aunque algunas de las cintas se encuentran en cartelera, otras ya están disponible en las plataformas de streaming.

Lee además
El actor franco-estadounidense Timothée Chalamet posa en la alfombra roja a su llegada al estreno británico de la película A Complete Unknown en el BFI Southbank en Londres, el 14 de enero de 2025. 
PREMIOS

Timothée Chalamet hace historia con nominación al Óscar por 'Marty Supreme'
Sinners es una mezcla de horror, acción, drama y comedia que explora la cultura afroamericana de una forma nunca antes vista. 
PREMIOS

Cinco claves de las nominaciones al Óscar 2026

Por ello, DIARIO LAS AMÉRICAS comparte en cuáles plataformas puedes ver algunas de las películas nominadas para que puedas verlas antes del 15 de marzo, fecha en la que la crema y nata de Hollywood se congrega en el Dolby Theatre de Hollywood.

Netflix

Frankenstein

Train Dreams

KPop Demon Hunters

HBO Max

One Battle After Another

Sinners

Apple TV+

F1

Disney+

Elio

A friend of Dorothy

Próximamente, también se estrenará Zootopia y Avata Fuego y Ciencia.

Temas
Te puede interesar

Semana de la Moda Masculina de París expone piezas clásicas

Romeo Santos y Prince Royce reciben Disco de Oro en España por "Dardos"

Orchestra Miami presenta "Cuba, Mi Amor"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 
CUBA

La Habana vuelve a retórica de guerra mientras la crisis energética asfixia el país

Broadway, Nashville.
TURISMO

Cuando se trata de música, Nashville es el destino

Agentes federales observan mientras los manifestantes se reúnen cerca del lugar donde las autoridades estatales y locales dicen que un hombre fue baleado por agentes federales más temprano esa mañana en Minneapolis, Minnesota, el 24 de enero de 2026.
MIGRACIÓN

Trump acusa a funcionarios demócratas en Minnesota de "incitar la insurrección" tras fatal tiroteo

Te puede interesar

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

CIA en Caracas: control y transición vigilada

Por Estefani Brito
Mapa de zonas en alerta por la tormenta invernal publicado por el Servicio Meteorológico de Estados Unidos.
MAL TIEMPO

Casi 700.000 clientes en EEUU sin electricidad por tormenta de nieve

Militares cubanos durante la ceremonia de repatriación de los efectivo fallecidos durante la captura del dictador Nicolás Maduro en territorito venezolano. 
CUBA

La Habana vuelve a retórica de guerra mientras la crisis energética asfixia el país

Broadway, Nashville.
TURISMO

Cuando se trata de música, Nashville es el destino

El presidente Trump se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado en la Oficina Oval el 15 de enero de 2026.
POLÍTICA

Encuentro con Trump impulsa a Machado