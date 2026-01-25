Dónde ver algunas de las películas nominadas al Óscar 2026

Sinners es una mezcla de horror, acción, drama y comedia que explora la cultura afroamericana de una forma nunca antes vista. Cortesía/Worthi

MIAMI.- La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer a los nominados a la 98.ª edición de los Premios Óscar, donde Sinners se posicionó como la gran favorita rompiendo un récord de 16 nominaciones, mientras que One Battle After Another obtuvo 13 nominaciones.







Aunque algunas de las cintas se encuentran en cartelera, otras ya están disponible en las plataformas de streaming.

Por ello, DIARIO LAS AMÉRICAS comparte en cuáles plataformas puedes ver algunas de las películas nominadas para que puedas verlas antes del 15 de marzo, fecha en la que la crema y nata de Hollywood se congrega en el Dolby Theatre de Hollywood. Netflix Frankenstein Train Dreams KPop Demon Hunters HBO Max One Battle After Another Sinners Apple TV+ F1 Disney+ Elio A friend of Dorothy Próximamente, también se estrenará Zootopia y Avata Fuego y Ciencia.

Compartir la nota:









Temas películas

plataformas

Óscar

Academia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP