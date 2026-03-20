viernes 20  de  marzo 2026
Ciencia

La NASA prepara para su lanzamiento el cohete que llevará a cuatro astronautas de nuevo a la Luna

Artemis II enviará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA Jeremy Hansen

Cohete SLS.

Cohete SLS.

NASA/ Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La NASA ha comenzado este viernes el traslado del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orion de la misión Artemis II de la NASA, destinados a enviar a cuatro astronautas alrededor de la Luna, a la Plataforma de Lanzamiento 39B, desde donde está previsto que despegue el próximo 1 de abril.

Las operaciones de despliegue en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida se retrasaron a primera hora del día debido a los fuertes vientos en la zona.

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El trayecto hasta la plataforma dura hasta 12 horas, ya que el transportador de orugas 2 de la NASA traslada cuidadosamente el cohete sobre el lanzador móvil a lo largo de aproximadamente 6,4 kilómetros por la vía de rodadura.

Tras un exitoso simulacro de cuenta atrás con carga de combustible (wet dress rehearsal) el 21 de febrero, los equipos identificaron un problema que impedía el flujo de helio hacia la etapa superior del cohete, lo que motivó el regreso al Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), donde se reparó la avería.

Mientras el cohete y la nave estaban en el VAB, los ingenieros también actualizaron y volvieron a probar varios sistemas. Se activó un nuevo juego de baterías del sistema de terminación de vuelo, se reemplazaron otras baterías en la etapa superior, la etapa central y los propulsores de combustible sólido, y se cargaron las baterías del sistema de aborto de lanzamiento de la Orion.

Además, se sustituyó una junta en la línea de alimentación de oxígeno líquido de la etapa central y se volvió a ensamblar y probar la placa umbilical del mástil de servicio de cola de oxígeno para confirmar un sellado hermético.

Artemis II enviará a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, en una misión de aproximadamente diez días alrededor de la Luna y de regreso, marcando el primer vuelo tripulado del programa Artemis.

FUENTE: EUROPA PRESS

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