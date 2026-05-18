lunes 18  de  mayo 2026
VISIÓN ECONÓMICA

DeSantis asegura que una Cuba libre podría convertirse en una potencia turística del Caribe

El gobernador de Florida afirmó en Miami que la isla posee condiciones naturales y estratégicas para liderar el turismo regional tras el fin del actual sistema político, en medio de la profunda crisis económica y del deterioro que enfrenta actualmente el sector turístico cubano.

El gobernador de la Florida Ron DeSantis.

El gobernador de la Florida Ron DeSantis.

GIORGIO VIERA / AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - En medio del desplome turístico y la crisis energética que atraviesa Cuba, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que la isla podría convertirse en una de las principales potencias turísticas del Caribe bajo un modelo democrático y de apertura económica.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia celebrada este fin de semana en Miami Dade College, centrada en temas vinculados a política exterior, seguridad regional y el futuro de Cuba, Venezuela y América Latina.

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Durante su intervención, el dirigente republicano sostuvo que Cuba cuenta con condiciones naturales, geográficas y marítimas suficientes para desarrollar una industria turística de gran escala, especialmente en áreas relacionadas con la navegación, la pesca y el turismo internacional.

DeSantis señaló además que el potencial económico del país podría desarrollarse de manera “muy sólida” en un contexto con garantías jurídicas, inversión privada y libertades económicas.

El gobernador vinculó parte de su análisis a la experiencia que tuvo en la Marina de EEUU durante su paso por la Base Naval de Guantánamo, desde donde aseguró haber podido apreciar las capacidades naturales y estratégicas de la Mayor de las Antillas.

“El nivel de vida de los cubanos podría mejorar notablemente”, expresó al referirse a las posibilidades de crecimiento económico en un escenario posterior al actual sistema de gobierno comunista.

Las declaraciones ocurren en un momento especialmente complejo para la industria turística cubana, uno de los sectores históricamente promovidos por el régimen como principal fuente de ingreso de divisas, pero que actualmente enfrenta una marcada caída de visitantes internacionales y múltiples dificultades operacionales.

En los últimos años, el territorio ha registrado apagones prolongados, escasez de combustible, deterioro de servicios básicos y reducción de operaciones aéreas, factores que han impactado directamente el funcionamiento de numerosos destinos turísticos y la llegada de viajeros extranjeros.

Mientras el oficialismo continúa impulsando inversiones millonarias en hoteles e infraestructura vinculada al turismo, economistas y especialistas han cuestionado la capacidad real del sector para sostenerse en medio de la contracción económica que vive el país.

Durante el encuentro, DeSantis reiteró además su postura crítica hacia el régimen cubano y afirmó que cada día bajo el actual modelo representa “una oportunidad perdida” para el desarrollo económico y social de la nación.

Sus declaraciones también se producen en medio de crecientes debates dentro y fuera de Cuba sobre el futuro político y económico del país, así como sobre las posibilidades de transformación de la isla en un eventual escenario de apertura.

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