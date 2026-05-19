martes 19  de  mayo 2026
PRONÓSTICO

Miami-Dade enfrenta otra jornada inestable con lluvias dispersas tras dos días de aguaceros

El Servicio Nacional de Meteorología prevé chubascos matutinos aislados y tormentas dispersas por la tarde para este martes en el sur de Florida. Las autoridades mantienen un riesgo alto de corrientes de resaca

Lluvias en Miami.

Lluvias en Miami.

D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI. — El condado Miami-Dade afrontará este martes una nueva jornada de tiempo inestable, con chubascos aislados durante la mañana y tormentas dispersas por la tarde, según el pronóstico oficial emitido por la oficina local del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami.

El patrón meteorológico, dominado por humedad tropical y aire inestable, prolonga el episodio de lluvias que dejó acumulados significativos durante el domingo y el lunes 18 en buena parte del sur de Florida, mientras los servicios de emergencia y las autoridades viales insistieron en la importancia de no transitar por vías inundadas y de evitar el ingreso al mar por el riesgo elevado de corrientes de resaca.

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Pronóstico para este martes

El NWS proyecta temperaturas máximas cercanas a los 84 grados Fahrenheit (29 °C) y mínimas en torno a los 75 grados (24 °C), con una probabilidad de precipitación del 40 por ciento a lo largo del día.

Los meteorólogos describen un cielo mayormente nublado, con períodos de sol en la franja media de la mañana y desarrollo de tormentas dispersas a partir del mediodía, impulsadas por el calentamiento diurno y la abundante humedad sobre la península.

El parte oficial emitido por la oficina del NWS en Miami señala que la inestabilidad continuará al menos hasta la mitad de la semana.

Lluvias del fin de semana

El domingo y el lunes, el sur de Florida registró lluvias persistentes producto de un flujo de humedad tropical sobre la península y la presencia de un eje de baja presión sobre el estrecho de la Florida.

El reporte climático preliminar del NWS para el lunes documentó acumulados de 0.86 pulgadas de lluvia en la estación oficial del Aeropuerto Internacional de Miami durante el domingo, con tormentas eléctricas reportadas y rachas de viento del este de hasta 28 millas por hora.

El acumulado mensual oficial alcanzó 1.99 pulgadas hasta el 17 de mayo, una cifra por debajo del promedio histórico de 2.79 pulgadas para esa fecha, según el resumen climatológico del NWS.

Pese al déficit, las lluvias recientes representan un alivio parcial en un contexto regional marcado por una sequía persistente que ha afectado a buena parte del estado desde el otoño pasado.

Riesgos y recomendaciones

La oficina del NWS en Miami mantiene vigente un aviso de riesgo alto de corrientes de resaca para todas las playas del litoral atlántico del sur de Florida hasta al menos el final de la jornada del martes.

Entretanto, el Condado Miami-Dade reiteró el protocolo de seguridad para episodios de lluvia intensa. El Departamento de Agua y Alcantarillado anunció que mantiene un monitoreo activo de las estaciones de bombeo en zonas vulnerables.

Por su parte, el Departamento de Regulación y Recursos Económicos dijo que coordina con el Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida la operación de los canales para garantizar capacidad de drenaje ante posibles acumulados puntuales.

Las autoridades también solicitaron a los residentes mantener despejadas las rejillas de los desagües frente a sus viviendas y reducir el consumo de agua durante las horas de mayor uso, especialmente al amanecer y al anochecer, para aliviar la presión sobre el sistema de aguas residuales en jornadas de lluvia intensa.

Los meteorólogos prevén un descenso gradual en la probabilidad de lluvia a partir del miércoles 20 de mayo, con valores en torno al 20 por ciento, y un retorno paulatino a un régimen de tormentas vespertinas típicas de la temporada cálida del sur de Florida.

Las temperaturas máximas escalarán hacia los 86 grados Fahrenheit el jueves y rondarán los 86 grados el viernes y el sábado, con cielos parcialmente nublados.

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