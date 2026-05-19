Juez de España imputa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de tráfico de influencias en trama Plus Ultra

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

MADRID .- Un juez de la Audiencia Nacional imputó a José Luis Rodríguez Zapatero , expresidente socialista del gobierno de España , como presunto líder del tráfico de influencias en una estructura criminal para el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en el que se habría lavado dinero procedente de corrupción del régimen de Venezuela .

La finalidad de Zapatero en la operación criminal “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros”, según la decisión del juez José Luis Calama, conocida este martes, que da un giro a la investigación sobre el caso.

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Las comisiones se calculan en 1,5 millones de euros en comisiones, se informó.

La decisión también apunta al Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, por el rescate de la aerolínea por 53 millones, una operación que fue objetada por la oposición española.

Zapatero aseguró que jamás intervino en el rescate de la aerolínea, en su primera reacción ante las noticias del fallo judicial.

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Caso de Plus Ultra en España

Calama ha sido el responsable de la instrucción del caso desde que la fiscalía anticorrupción reabrió la investigación en 2024, tras incidencias, al considerar que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para el blanqueo de dinero de corrupción relacionadas con altos funcionarios del régimen de Maduro.

Tras su fallo, el juez citó a Zapatero para que declare el próximo 2 de junio en este caso, al cual ha sido vinculada la entonces vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, actual gobernante encargada.

La trama del rescate de Plus Ultra se inició en 2021 cuando el Consejo de Ministros del gobierno español aprobó, en una controvertida resolución, un rescate financiero de 53 millones de euros para recuperar a la aerolínea de las dificultades financieras, en marzo de ese año.

Un tribunal de instrucción de Madrid abrió la investigación sobre la procedencia de los fondos empleados bajo sospecha de la intervención de colaboradores del régimen de Maduro, pero luego fue archivada.

José Luis Rodríguez Zapatero citado

En su fallo, el juez decidió abrir el sumario judicial al conocimiento de acusadores y defensores, y ordenó el allanamiento de las oficinas de Rodríguez Zapatero.

Además señaló que la medida cumplió su finalidad al haber quedado “garantizado el éxito de la investigación”, reportaron medios españoles.

Según se informó, la investigación estableció que el tráfico de influencias para tener acceso a información privilegiada habría quedado demostrada en un intercambio de mensajes que tuvieron los investigados, la concesión de ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo y de su aprobación definitiva.

La decisión sostiene que el expresidente socialista está implicado en la organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en el caso que contempla cobros de comisiones ilegales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TheObjective_es/status/2056656106936553663&partner=&hide_thread=false Los agentes que han inspeccionado el despacho de Zapatero se llevan unos maletines tras la imputación del expresidente del Gobierno. pic.twitter.com/0A67NISIOK — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) May 19, 2026

FUENTE: Con información de EFE, lavanguardia.com; okdiario,com; TheObjetive.es