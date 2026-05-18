Trump y Rubio: no descartan opciones militares en Cuba, podrían ocurrir en cualquier momento

De acuerdo con la publicación, basada en fuentes cercanas al Gobierno de la Casa Blanca, entre los escenarios analizados figuran desde operaciones aéreas limitadas hasta variantes de mayor alcance.

MIAMI. - El presidente Donald Trump volvió a colocar a Cuba dentro de su discurso más confrontacional al sugerir públicamente que Estados Unidos podría actuar contra la isla y dejar abierta la posibilidad de escenarios militares relacionados con el régimen cubano.

Las declaraciones y el endurecimiento del tono desde Washington coinciden con un reporte publicado este lunes por el medio de prensa POLITICO , el cual refiere que la Administración republicana estaría evaluando con mayor seriedad distintas opciones de presión militar contra La Habana.

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De acuerdo con la información divulgada, basada en fuentes cercanas al Gobierno de la Casa Blanca, entre las alternativas analizadas figuran desde operaciones aéreas limitadas hasta variantes de mayor alcance, aunque hasta ahora no existiría una decisión definitiva.

Según POLITICO, funcionarios cercanos a Trump consideran que la estrategia de presión impulsada por el Ejecutivo estadounidense, incluidas las restricciones energéticas aplicadas contra la isla, no ha conseguido provocar concesiones políticas relevantes dentro de la estructura de poder castrista.

El informe sostiene también que dentro del entorno del presidente existe frustración ante la resistencia mostrada por la cúpula gobernante pese al deterioro económico y energético que enfrenta el país.

En ese contexto, la publicación asegura que "sectores de la Administración comenzaron a considerar escenarios militares de una manera que no lo estaba anteriormente”.

La nueva narrativa surge además tras semanas marcadas por medidas contra altos funcionarios cubanos, reportes sobre supuestas capacidades militares del país vecino y recientes movimientos diplomáticos y de inteligencia entre ambos gobiernos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó ese discurso durante recientes declaraciones difundidas por NBC News, en las que aseguró que Estados Unidos mantiene capacidad para actuar simultáneamente en distintos escenarios internacionales y dejó claro que Cuba continúa siendo un asunto prioritario dentro de la política de seguridad regional de Washington.

Rubio también vinculó la situación cubana con la influencia de Rusia y China en América Latina y defendió las acciones dirigidas contra estructuras económicas asociadas a la dictadura castrista.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel reaccionó hoy a las versiones sobre posibles acciones militares y acusó a EEUU de promover amenazas directas contra Cuba.

“Las amenazas de agresión militar contra Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas”, escribió el gobernante cubano en su perfil de Facebook.

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Aseguró además que una eventual acción militar “provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables” y tendría un fuerte impacto sobre “la paz y la estabilidad regional”.

El dictador insistió también en que "Cuba no representa una amenaza, ni mantiene planes o intenciones agresivas contra ningún país”, al tiempo que defendió el derecho de la isla a responder ante cualquier eventual arremetida militar.

El nuevo cruce político refleja un cambio evidente en el tono de la relación bilateral, en momentos en que el territorio nacional atraviesa una profunda crisis económica, energética y social, mientras Washington incrementa progresivamente la presión sobre ellos.