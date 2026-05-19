Arrestado de Florida Keys enfrenta hasta 100 años por explotación infantil

Jacob Rookey, de 21 años residente de Cudjoe Key, Florida, es sospechoso de graves delitos.

MIAMI.– El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció el arresto de Jacob Rookey, un joven de 21 años residente de Cudjoe Key, acusado de múltiples delitos relacionados con la explotación sexual infantil y el intercambio de material de abuso sexual de menores a través de redes sociales y dispositivos electrónicos.

Según las autoridades, Rookey enfrenta un total de 18 cargos criminales, entre ellos promoción y posesión de material de abuso sexual infantil, transmisión electrónica de ese contenido, solicitud de imágenes sexuales a menores, generación de imágenes sexuales alteradas y promoción de material de abuso sexual animal.

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De ser hallado culpable de todos los cargos, el acusado podría enfrentar hasta 100 años de prisión en el sistema penitenciario estatal de Florida.

La pesquisa

La investigación se inició después de que la Oficina del Sheriff del condado de Broward recibiera una alerta cibernética del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, entidad encargada de monitorear delitos relacionados con menores.

El reporte de este lunes 18 de mayo indicaba que el sospechoso supuestamente poseía, visualizaba y distribuía material de abuso sexual infantil mediante la aplicación Snapchat.

Los investigadores lograron identificar a Rookey a través de su dirección IP y determinaron que la jurisdicción correspondía a la oficina de Florida Department of Law Enforcement en los Cayos de Florida.

Se hacía pasar por menor de edad

De acuerdo con los documentos del caso, agentes estatales ejecutaron órdenes de registro y citaciones judiciales que permitieron descubrir conversaciones electrónicas en las que el acusado supuestamente compraba y vendía material ilegal relacionado con menores y animales.

Las autoridades también sostienen que Rookey solicitaba imágenes sexuales a menores y que, en varias conversaciones, se hacía pasar por una adolescente para manipular a sus víctimas y obtener contenido explícito.

“Comerciar con material que involucra la explotación sexual de niños y animales es lo que mantiene vivo este enfermizo mercado”, declaró Uthmeier al anunciar los cargos.

“Buscaremos el máximo castigo permitido por la ley para los depredadores que perpetúan este comercio abusivo”.

Consecuencias legales

Entre los cargos que se le imputan figuran, promoción de material de abuso sexual infantil, transmisión electrónica de contenido ilegal, solicitud de material sexual a menores, generación de imágenes sexuales alteradas mediante tecnología digital y promoción de material de abuso sexual animal.

En Florida, varios de estos delitos son considerados felonías graves y pueden conllevar largas condenas de prisión, registro obligatorio como delincuente sexual y restricciones permanentes una vez cumplida la sentencia.

Las autoridades indicaron además que la investigación continúa abierta y que podrían presentarse cargos adicionales conforme avance el análisis de evidencia digital. Según la página del Sheriff del condado de Monroe, se le fijó una fianza de 265.000 dólares.

Redes sociales y explotación infantil

El caso vuelve a poner el foco sobre el uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales para contactar menores y distribuir contenido ilegal.

Expertos en cibercrimen advierten que las plataformas con mensajes efímeros o cifrados pueden ser utilizadas por depredadores para ocultar actividades criminales.

Las autoridades recomiendan a los padres supervisar el uso de redes sociales por parte de sus hijos, revisar configuraciones de privacidad y reportar cualquier comportamiento sospechoso a las agencias de seguridad o al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados.

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