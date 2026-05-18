Al menos cinco muertos, dos de ellos los tiradores, en ataque a una mezquita en San Diego

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en la mezquita. (EFE)

LOS ÁNGELES . Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California.

“Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos”, informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.

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Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto “por heridas de bala autoinfligidas” y tendrían entre 17 y 19 años edad, según las primeras investigaciones del FBI.

Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad.

El jefe de policía señaló también que uno de los fallecidos fue el guardia de seguridad del Centro Islámico de San Diego, quien jugó un papel de gran importancia a la hora de evitar que el incidente escalase todavía más. "Uno de los fallecidos era un guardia de seguridad que trabajaba allí y creo que desempeñó un papel fundamental para evitar que la situación fuera mucho peor"

Wahl agregó que la investigación de este trágico suceso “requerirá mucho trabajo en los próximos días y semanas”.

Asimismo, precisó que las autoridades competentes analizan el incidente bajo la perspectiva de "crimen de odio" hasta que se demuestre lo contrario.

“Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana”, concluyó el agente.

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en el Centro Islámico de San Diego alrededor de las 12:00 hora local (20:00 GMT) después de obtener conocimiento de la presencia de un "tirador activo" en el área.

Imágenes compartidas en redes sociales y televisiones muestran a varias personas alejándose de la mezquita, algunas de ellas menores de edad, cogidas de la mano y escoltadas por agentes de seguridad.

El centro, ubicado en el barrio de Clairmont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local.

Trump calificó de terrible el tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de "terrible" el tiroteo registrado hoy en una mezquita de San Diego (California) que ha dejado cinco personas muertas, entre ellas los dos tiradores.

"Van a ofrecer una sesión informativa y se trata de una situación terrible", dijo Trump en referencia a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer sobre el suceso, el director del FBI, Kash Patel.

"He recibido algunas actualizaciones preliminares, pero examinaremos el asunto con gran detenimiento", añadió el mandatario al ser preguntado por el ataque durante un acto en la Casa Blanca.

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2 teen suspects are dead from what appear to be self-inflicted gunshot wounds, according to police.



Officials say at least 3 adult male victims… pic.twitter.com/fTkpiHEas3 — Fox News (@FoxNews) May 18, 2026

FUENTE: Con información de EFE