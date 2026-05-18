lunes 18  de  mayo 2026
TIROTEO

Al menos cinco muertos, dos de ellos los tiradores, en ataque a una mezquita en San Diego

Los perpetradores fueron dos adolescentes que murieron por heridas de bala autoinfligidas. Autoridades analizan el ataque a la mezquita como crimen de odio. Trump calificó de "terrible" el tiroteo

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en la mezquita. (EFE)

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en la mezquita. (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES. Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California.

“Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos”, informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.

Lee además
Un agente de investigación identifica evidencia en la escena del crimen. 
Investigación

Tiroteo deja dos muertos y tres heridos en estacionamiento de un supermercado en Texas
Patrulla del Departamento de Policía de Fort Lauderdale.
SUCESO

Tiroteo de madrugrada desata escena mortal en vecindario de North Lauderdale

Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto “por heridas de bala autoinfligidas” y tendrían entre 17 y 19 años edad, según las primeras investigaciones del FBI.

Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad.

El jefe de policía señaló también que uno de los fallecidos fue el guardia de seguridad del Centro Islámico de San Diego, quien jugó un papel de gran importancia a la hora de evitar que el incidente escalase todavía más. "Uno de los fallecidos era un guardia de seguridad que trabajaba allí y creo que desempeñó un papel fundamental para evitar que la situación fuera mucho peor"

Wahl agregó que la investigación de este trágico suceso “requerirá mucho trabajo en los próximos días y semanas”.

Asimismo, precisó que las autoridades competentes analizan el incidente bajo la perspectiva de "crimen de odio" hasta que se demuestre lo contrario.

“Reitero mis condolencias a las víctimas, sus familias y a la comunidad musulmana”, concluyó el agente.

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en el Centro Islámico de San Diego alrededor de las 12:00 hora local (20:00 GMT) después de obtener conocimiento de la presencia de un "tirador activo" en el área.

Imágenes compartidas en redes sociales y televisiones muestran a varias personas alejándose de la mezquita, algunas de ellas menores de edad, cogidas de la mano y escoltadas por agentes de seguridad.

El centro, ubicado en el barrio de Clairmont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local.

Trump calificó de terrible el tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de "terrible" el tiroteo registrado hoy en una mezquita de San Diego (California) que ha dejado cinco personas muertas, entre ellas los dos tiradores.

"Van a ofrecer una sesión informativa y se trata de una situación terrible", dijo Trump en referencia a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer sobre el suceso, el director del FBI, Kash Patel.

"He recibido algunas actualizaciones preliminares, pero examinaremos el asunto con gran detenimiento", añadió el mandatario al ser preguntado por el ataque durante un acto en la Casa Blanca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FoxNews/status/2056489043505111131?s=20&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

¿Otro tiroteo en una escuela de EEUU? Drones pueden enfrentar al atacante

Reportan ocho asesinatos en un fin de semana violento en Puerto Rico

Identifican a cinco migrantes hallados muertos dentro de un vagón de tren en Texas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab.
PRIMERAS HORAS

Qué se sabe hoy de Alex Saab y qué viene para él tras su llegada a Miami

Carmen Teresa Navas, muestra un cartel con la foto de su hijo Víctor Hugo Quero
LUTO

Venezuela: Fallece Carmen Navas, madre de preso político que murió en desaparición forzada por la dictadura

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en la mezquita. (EFE)
TIROTEO

Al menos cinco muertos, dos de ellos los tiradores, en ataque a una mezquita en San Diego

La copresidenta de Nicaragua Rosario Murillo (izq.) y el presidente Daniel Ortega (der.) en el desfile por el 46.º aniversario del Ejército Nacional en Managua, en foto publicada por el medio oficial El 19 Digital el 2 de septiembre de 2025 (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
MEDIDAS

Dictadura de Nicaragua queda aislada en el sistema de integración centroamericana

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
MIAMI

Presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, es acusado por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Te puede interesar

Las sanciones fueron implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
PRESIÓN POLÍTICA

Gobierno de EEUU endurece ofensiva y revela nuevas sanciones contra ministros y órganos de inteligencia cubanos

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
MIAMI

Presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, es acusado por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
Conflicto

Trump anuncia que pospone el ataque previsto contra Irán a petición de sus aliados árabes

Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios.
CUESTIONAMIENTOS

Denuncian "deriva radical" del Gobierno de Sánchez contra empresarios españoles

El gobernador de la Florida Ron DeSantis.
VISIÓN ECONÓMICA

DeSantis asegura que una Cuba libre podría convertirse en una potencia turística del Caribe