martes 19  de  mayo 2026
TESORO

Deuda de EEUU a 30 años alcanza su costo más alto desde 2007

En horas del mediodía el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se situaban en torno al 5,17% tras haber alcanzado un máximo del 5,18%

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

TIMOTHY A. CLARY / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses a 30 años alcanzó el martes su nivel más alto desde 2007, durante la crisis hipotecaria, impulsado por los temores inflacionistas ligados al conflicto en Oriente Medio.

En horas del mediodía estos vencimientos a largo plazo se situaban en torno al 5,17% de rendimiento tras haber alcanzado un máximo del 5,18%. Antes de la guerra a fines de febrero, el guarismo era de 4,61%.

Lee además
El director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) dijo que mantiene vigentes las regulaciones primarias de agua potable 
MEDIDAS

Administración Trump plantea revocar límites a cuatro químicos en agua potable de EEUU
Las sanciones fueron implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
PRESIÓN POLÍTICA

Gobierno de EEUU endurece ofensiva y revela nuevas sanciones contra ministros y órganos de inteligencia cubanos

El rendimiento a diez años también se tensaba hasta 4,65% frente a 4,59% del cierre del lunes, y alrededor de 3,94% antes de la guerra.

Los actores del mercado temen un aumento duradero de los precios del petróleo, ya que la situación en Irán se mantiene tensa y la ofensiva final de EEUU co.ntra el régimen islámico podría comenzar en cualquier momento.

No ha ocurrido porque varios países del Golfo pidieron tiempo a EEUU para interceder con Irán

Al mismo tiempo, el estrecho de Ormuz -un cuello de botella por el que transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial en condiciones normales- sigue por el momento bloqueado.

Desde el inicio de la guerra, las cotizaciones del crudo se han disparado alrededor de un 60%.

Ante el riesgo de inflación, que reduce el valor de su capital prestado, los acreedores exigen una prima de riesgo en forma de tipos de interés -o rendimientos- más elevados.

La tendencia se extiende al conjunto de los mercados mundiales, y las plazas europeas también sufren el aumento de los tipos de interés.

"En Europa, las tensiones en el mercado de bonos empiezan (...) a volverse extremadamente preocupantes y el Bund alemán a 10 años se aproxima ya al 3,2%, un nivel inédito desde 2011", según el analista John Plassard de Cité Gestion.

FUENTE: Con información AFP.

Temas
Te puede interesar

EEUU prohíbe entrada de extranjeros que hayan visitado RDC, Uganda y Sudán del Sur por el brote de ébola

Venezuela decide reestructurar su deuda externa, pero requiere garantías de estabilización, según expertos

Pago del IRS por demanda de Trump será utilizado para combatir politización judicial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La policía de San Diego desplegó un fuerte operativo en la mezquita. (EFE)
TIROTEO

Al menos cinco muertos, dos de ellos los tiradores, en ataque a una mezquita en San Diego

De acuerdo con la publicación, basada en fuentes cercanas al Gobierno de la Casa Blanca, entre los escenarios analizados figuran desde operaciones aéreas limitadas hasta variantes de mayor alcance.
NUEVO ESCENARIO

Trump y Rubio: no descartan opciones militares en Cuba, podrían ocurrir en cualquier momento

Jacob Rookey,  de 21 años residente de Cudjoe Key, Florida, es sospechoso de graves delitos. 
TRAS LAS REJAS

Arrestado de Florida Keys enfrenta hasta 100 años por explotación infantil

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
MIAMI

Presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, es acusado por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

El gobernador de la Florida Ron DeSantis.
VISIÓN ECONÓMICA

DeSantis asegura que una Cuba libre podría convertirse en una potencia turística del Caribe

Te puede interesar

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.
TESORO

Deuda de EEUU a 30 años alcanza su costo más alto desde 2007

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jacob Rookey,  de 21 años residente de Cudjoe Key, Florida, es sospechoso de graves delitos. 
TRAS LAS REJAS

Arrestado de Florida Keys enfrenta hasta 100 años por explotación infantil

Lluvias en Miami.
PRONÓSTICO

Miami-Dade enfrenta otra jornada inestable con lluvias dispersas tras dos días de aguaceros

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
GIRO JUDICIAL

Juez de España imputa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de tráfico de influencias en trama Plus Ultra

El presidente Donald Trump afirma  que está ocurriendo un genocidio contra la minoría blanca en el país africano. (EFE)
REFUGIADOS

EEUU planea ampliar acogida de refugiados para admitir a 10,000 sudafricanos blancos