Simios pueden recordar a personas que no han visto durante décadas

La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) registra la memoria social más duradera jamás documentada en los simios al margen de los humanos, y encontró que estos animales reconocen fotografías de sus compañeros de grupo que no han visto en más de 25 años y responden con aún más entusiasmo a las fotos de sus amigos.

Antes de este estudio se creía que los delfines tenían el récord de memoria en animales no humanos, al poder recordar vocalizaciones de otros delfines por 20 años. Sin embargo, los bonobos ya habían demostrado memoria a largo plazo, al poder recordar vocalizaciones de antiguos compañeros de grupo hasta por cinco años y medio.

Para determinar cuánto tiempo recordaban a otros miembros de su especie debido a sus propias experiencias, los autores trabajaron con chimpancés y bonobos en el Zoológico de Edimburgo (Reino Unido), el Zoológico de Planckendael (Bélgica) y el Santuario de Kumamoto (Japón), logrando ver la sensación de que los reconocían cuando los visitaban, incluso si no los habían visto durante un largo tiempo.

El experimento

Explicaron que, principalmente, recopilaron fotografías de simios que habían abandonado los zoológicos o habían muerto e individuos que los participantes no habían visto entre nueve meses y 26 años.

Además, buscaron información sobre las relaciones que cada individuo había tenido con antiguos compañeros de grupo y si había habido interacciones positivas o negativas entre ellos.

Luego ofrecieron a los simios participantes beber zumo mientras se les mostraban dos fotografías, una de otros primates que alguna vez conocieron y otra de desconocidos. Utilizaron un dispositivo de seguimiento ocular no invasivo, para medir dónde miraban los simios y durante cuánto tiempo.

Como resultado, los simios miraron mucho más tiempo a sus antiguos compañeros, sin importar cuánto tiempo hubieran estado separados y observaron aún más a sus antiguos amigos, aquellos con quienes habían tenido interacciones más positivas.

En promedio, los bonobos y chimpancés que vieron ambas imágenes miraron a sus antiguos compañeros de grupo durante un cuarto de segundo más que a los extraños.

La memoria puede durar 26 años

Los hallazgos sugieren que la memoria social de los grandes simios podría durar más de 26 años, la mayor parte de su promedio de vida de 40 a 60 años, y podrían ser comparable a la de los humanos, que comienza a disminuir después de 15 años, pero puede persistir hasta 48 años después de una separación.

El caso más destacado durante el experimento, fue el del bonobo Louise, el cual no había visto a su hermana Loretta ni a su sobrino Erin durante más de 26 años en el momento de la prueba y mostró un sorprendentemente reconocimiento hacia los dos durante ocho ensayos.

Conclusiones

Los expertos concluyen que los chimpancés y bonobos demuestran una memoria social superior a cualquier otra especie animal analizada hasta la fecha.

Detallaron en el informe que los simios pueden llegar a emocionarse de ver de nuevo a sus conocidos y dar la impresión de que responden como si te reconocieran.

“Este pequeño, pero significativo patrón de mayor atención en los chimpancés y los bononos hacia las personas con quienes tenían relaciones más positivas. Sugiere que esto es más que simple familiaridad, que están realizando un seguimiento de aspectos de la calidad de estas relaciones sociales”, señaló uno de los autores del estudio, Christopher Krupenye, de la Universidad Johns Hopkins.

Por su parte, la autora principal del estudio, Laura Lewis, antropóloga de la Universidad de California en Berkeley afirmó que “tendemos a pensar que los grandes simios son bastante diferentes de nosotros, pero en realidad hemos visto que estos animales poseen mecanismos cognitivos que son muy similares a los nuestros, incluida la memoria”.

El equipo de Krupenye aseguró que una memoria social tan duradera tanto en los humanos como en estos animales más cercanos indica que es probable que ya existían hace millones de años en los ancestros evolutivos comunes.

Esta memoria probablemente forjó una base para la evolución de la cultura humana y permitió el surgimiento de formas de interacción exclusivamente humanas, como el comercio intergrupal, donde las relaciones se mantienen durante muchos años de separación, resaltaron los autores.

Finalmente, destacaron que este trabajo es otro hallazgo novedoso y similar al humano que fomenta la idea de que los simios recuerdan información sobre la calidad de sus relaciones, años más allá de cualquier funcionalidad potencial.

