Cómo ahorrar y apoyar a pequeños negocios hispanos en Prime Day del 23 al 26 de junio

Con la llegada de Prime Day 2026 , uno de los eventos de compras online más grandes del año, muchas familias hispanas en Estados Unidos se preparan para aprovechar descuentos en productos esenciales, tecnología, artículos para el hogar y compras de temporada. Pero más allá de las ofertas, el evento también abre una ventana para apoyar a pequeños negocios de propiedad hispana que han encontrado en el comercio digital una vía de crecimiento.

Según datos de Amazon, más del 60% de las ventas en su tienda provienen actualmente de vendedores independientes, la mayoría pequeñas y medianas empresas. En una comunidad donde el consumo suele estar profundamente vinculado a la vida cotidiana, la cocina, el cuidado familiar y las tradiciones culturales, Prime Day puede convertirse también en una oportunidad para respaldar emprendimientos que hablan ese mismo lenguaje.

El evento, que este año se extiende del 23 al 26 de junio, coincide con una temporada de alto gasto para muchas familias: vacaciones de verano, viajes, reuniones familiares y, en muchos casos, la preparación para el regreso a clases.

Un informe de Mintel sobre consumidores hispanos en Estados Unidos señala que el 72% de los compradores hispanos considera el precio asequible y la posibilidad de comprar para toda la familia como factores clave al elegir grandes minoristas online. A eso se suma un estudio de Profitero que ubicó nuevamente a Amazon en 2025 como el minorista con los precios online más bajos en Estados Unidos, con un promedio 14% inferior frente a otros grandes competidores en una muestra de más de 10.000 productos.

Entre las pequeñas marcas con presencia destacada este Prime Day figuran negocios de origen hispano como Binibi, que ofrece descuentos de hasta 20% en libros; Zulay Kitchen, conocida por sus utensilios de cocina y electrodomésticos pequeños con rebajas de hasta 15%; Rizos Curls, enfocada en productos para cabello rizado y protector solar, con descuentos de hasta 34%; además de marcas como Jason Hyde, Zenttu y Ali & Oli, con productos que van desde joyería y skincare hasta artículos infantiles.

La participación de este tipo de negocios refleja una tendencia creciente: cada vez más emprendedores hispanos utilizan plataformas digitales para ampliar su alcance y competir en mercados masivos.

Carmen Nestares, vicepresidenta de U.S. Prime and Marketing Tech de Amazon, destacó que para muchas familias hispanas este período no solo representa ahorro, sino también una forma estratégica de organizar gastos estacionales.

“Prime Day no se trata solo de encontrar ofertas. Se trata de ayudar a las familias a comprar con intención, ahorrar donde más importa y prepararse para un verano lleno de momentos familiares”, señaló.

El contexto cultural también juega un papel importante este año. Con el ambiente deportivo global y las reuniones familiares propias del verano, la demanda de productos para entretenimiento en casa, cocina y reuniones sociales suele incrementarse, especialmente en hogares hispanos.

Expertos en consumo recomiendan planificar antes de comprar: elaborar una lista de necesidades reales, comparar precios previos y aprovechar herramientas de alertas y seguimiento para evitar compras impulsivas.

Para quienes buscan apoyar emprendimientos independientes, Amazon mantiene una sección dedicada a pequeños negocios y la posibilidad de identificar productos con la insignia de “small business”.

En tiempos de inflación persistente y presupuestos familiares ajustados, eventos como Prime Day muestran una doble cara: la búsqueda de ahorro y, al mismo tiempo, la posibilidad de sostener economías emergentes dentro de la propia comunidad hispana.