lunes 22  de  junio 2026
SECUESTRO

Adolescente pide ayuda al 9-1-1 y agentes la encuentran dentro de una secadora

La joven logró contactar a los servicios de emergencia desde una vivienda en Key Largo. Un hombre de 53 años enfrenta cargos de secuestro y agresión sexual

Christopher Michael Veit, de 53 años.

Christopher Michael Veit, de 53 años.

OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE MONROE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

KEY LARGO.- La llamada de una adolescente al 9-1-1 permitió a las autoridades descubrir un presunto secuestro y rescatar a la joven de una vivienda en Key Largo, en un caso que terminó con el arresto de un hombre acusado de varios delitos graves.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe (MSSO) informó que Christopher Michael Veit, de 53 años, fue detenido y enfrenta cargos de secuestro, agresión sexual e interferencia con la custodia de una menor.

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De acuerdo con la investigación, la joven logró comunicarse con los servicios de emergencia para alertar sobre su situación. Cuando los agentes llegaron a la residencia, la localizaron oculta dentro de una secadora.

Los investigadores sostienen que el sospechoso le impidió abandonar la vivienda después de que ella expresara su intención de marcharse. Según el reporte, el individuo la sujetó, la colocó en el interior del electrodoméstico y le retiró el teléfono celular.

Posteriormente, detectives de la Unidad de Delitos Mayores procesaron la escena en busca de evidencias relacionadas con el caso. Durante las pesquisas también fueron encontrados billetes presuntamente falsificados, por lo que el Servicio Secreto de Estados Unidos fue notificado.

Tras ser rescatada, la menor recibió atención médica en un hospital y posteriormente quedó bajo el cuidado de un familiar.

Las autoridades también dieron parte al Departamento de Niños y Familias de Florida mientras continúan las averiguaciones para determinar si existen otros posibles delitos vinculados al caso.

Veit fue trasladado a la cárcel del condado de Monroe, donde permanece bajo custodia. La investigación sigue abierta y no se descarta la presentación de cargos adicionales.

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