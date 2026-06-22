Congresistas del sur de la Florida y la Casa Blanca celebran triunfo de De la Espriella en Colombia

Ilustración fotorrealista del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, junto a los congresistas estadounidenses María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.

MIAMI.- La representación republicana del sur de la Florida y la administración del presidente Donald Trump celebraron el triunfo del abogado Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia, un resultado que el conteo preliminar definió por un margen inferior al uno por ciento y que los legisladores de Miami interpretaron como un giro a favor de una relación más estrecha con Washington.

En ese contexto, la congresista María Elvira Salazar, representante por el distrito 27 de la Florida e integrante del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, viajó a Colombia y acompañó a De la Espriella en su sede de campaña mientras se conocían los resultados electorales.

“Hoy Colombia ganó su partido más importante. Felicidades al presidente electo, Abelardo de la Espriella”, escribió la legisladora cubanoamericana, quien describió al país sudamericano como una nación “fuerte, libre y llena de oportunidades”.

Salazar, amiga personal del mandatario electo —quien residió en su distrito y posee la doble nacionalidad colombiana y estadounidense—, sostuvo que la jornada envió un mensaje claro sobre el rumbo del hemisferio.

“La libertad, la seguridad y las oportunidades siguen siendo más fuertes que las ideas que han fracasado en nuestro hemisferio”, afirmó la republicana, una de las voces que con mayor insistencia respaldó la candidatura durante la campaña.

Giménez y Díaz-Balart

A las felicitaciones se sumaron los representantes Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart, ambos de ascendencia cubana y con escaños por el sur de la Florida.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, felicitamos al próximo presidente de la hermana República de Colombia, el tigre Abelardo de la Espriella”, expresó Giménez, quien actuó como veedor internacional de los comicios y anunció que funcionarios colombianos serían invitados a informar al Congreso sobre el proceso.

Díaz-Balart, que durante la votación anticipada acompañó a electores colombianos en la Universidad de Miami, había advertido que el futuro de Colombia equivale al futuro del hemisferio.

Días antes de la elección, Salazar, Giménez y los también republicanos Christopher Smith y Bill Huizenga remitieron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en defensa del entonces candidato frente a cuestionamientos de un grupo de congresistas demócratas.

Espaldarazo de Trump y Rubio

La reacción más resonante provino del presidente Donald Trump, quien había respaldado públicamente al abogado durante la contienda. “Él ganó, ¡grande!”, publicó el mandatario en su red Truth Social.

De la Espriella, por su parte, aseguró haber conversado por teléfono con Trump, quien le habría manifestado su apoyo y reconocimiento por la victoria.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que felicitó al presidente electo y anticipó una agenda bilateral centrada en la seguridad y la migración.

“La Administración Trump espera trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos.

Los mejores días de Colombia están por venir”, escribió el funcionario.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también felicitó al ganador y describió el resultado como un rechazo a las “políticas de izquierda fallidas” en América Latina.

Resultado en disputa

De la Espriella, de 47 años y fundador del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 49,66 por ciento de los votos frente a 48,70 por ciento de su rival, el senador de izquierda Iván Cepeda, según el preconteo con la casi totalidad de las mesas informadas.

El presidente saliente, Gustavo Petro, cuestionó la validez del conteo preliminar y sostuvo que ningún candidato podía proclamarse hasta el escrutinio definitivo, mientras Cepeda anunció la impugnación de cerca de 33.000 mesas de votación.

El abogado, ganador con cerca de 13 millones de sufragios, asumirá el 7 de agosto en reemplazo de Petro. En su primer discurso, desde Barranquilla, prometió gobernar para todos los colombianos y estrechar la alianza con Estados Unidos, al que calificó como el aliado estratégico más importante de Colombia en la lucha contra el crimen organizado.