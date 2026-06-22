lunes 22  de  junio 2026
ASESINATO

Comparece en corte joven de 18 años arrestado por el presunto asesinato de su padrastro

Los investigadores hallaron varias armas blancas con aparentes rastros de sangre en la vivienda. Videos de vigilancia muestran al acusado manipulando cámaras antes del crimen

Juan González, de 18 años durante la primera audiencia este lunes.

Juan González, de 18 años durante la primera audiencia este lunes.

FISCALÍA MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Un joven de 18 años fue arrestado en el noreste de Miami-Dade tras ser señalado como sospechoso de la muerte de su padrastro, en un caso que quedó bajo investigación de la Unidad de Homicidios de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

Según un informe policial, agentes respondieron a una llamada que alertaba sobre un incidente en una residencia de la zona. Al llegar al inmueble, encontraron a un hombre sin signos vitales y con heridas causadas por un arma blanca.

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Paramédicos de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Durante el procesamiento de la escena, los detectives localizaron un cuchillo, una espada y un hacha que presentaban aparentes manchas de sangre.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Juan González, de 18 años, quien se encontraba encerrado en uno de los baños de la vivienda. De acuerdo con el reporte, el joven abrió la puerta tras recibir instrucciones de los agentes y fue detenido sin incidentes.

La investigación también reveló la existencia de videos de vigilancia que podrían ser clave para esclarecer lo ocurrido. Según los documentos policiales, las grabaciones muestran al acusado manipulando el ángulo de las cámaras poco antes del crimen.

Posteriormente, González fue trasladado a la Unidad de Homicidios para ser entrevistado. Antes del interrogatorio, ejerció su derecho constitucional a permanecer en silencio.

El joven enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y permanece recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight mientras continúa el proceso judicial.

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