Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

ARLINGTON.- El astro argentino Lionel Messi volvió a hacer historia este lunes al convertirse en el mayor goleador en un Mundial, por ahora con 17 tantos, tras marcarle a Austria este lunes el Dallas Stadium de Texas.

Con este tanto, Leo supera la marca de 16 goles del alemán Miroslav Klose, y que él mismo igualó con su triplete ante Argelia, en su debut en la Copa del Mundo, donde la Albiceleste venció por 3-0.

En este torneo, que va por su segunda fecha, el astro ya cuenta con cuatro dianas.

Messi ha marcado 17 goles en seis Copas del Mundo. Su primer tanto llegó en Alemania 2006 ante Serbia y Montenegro, luego anotó cuatro en Brasil 2014 (Bosnia, Irán y un doblete ante Nigeria), uno en Rusia 2018 (Nigeria), siete en Catar 2022 (Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y dos frente a Francia en la final) y suma cuatro en el Mundial 2026.



Nigeria y Argelia son la selecciones a las que más veces le ha marcado en la historia de los Mundiales, con tres goles.