lunes 22  de  junio 2026
ESCÁNDALO

Renuncia Alberto Carvalho en Los Ángeles, el superintendente que marcó 14 años en Miami-Dade

El educador de origen portugués, figura reconocida en el sur de Florida tras dirigir las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, dejó su cargo en California en medio de una investigación federal del FBI

Alberto Carvalho.

Alberto Carvalho.

AFP
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y exdirector de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, presentó su renuncia el domingo, casi cuatro meses después de que el FBI registrara su vivienda y la sede del distrito en California como parte de una investigación federal en curso.

La dimisión, con efecto desde el 21 de junio, fue confirmada por la Junta de Educación de Los Ángeles, que designó al superintendente interino Andrés Chait para mantener la conducción del sistema.

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“Ha sido un gran honor servirles”, escribió Carvalho en una carta dirigida a estudiantes, familias, docentes y personal del distrito, según reportó Los Angeles Times. El exfuncionario sostuvo que su salida busca que las escuelas mantengan el foco en los estudiantes “sin distracciones”.

Investigación federal sin cargos

La renuncia llega tras los registros que el FBI ejecutó el 25 de febrero en la residencia de Carvalho y en la sede del LAUSD, el segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos. Dos días después, la Junta de Educación votó por unanimidad colocarlo en licencia administrativa con goce de sueldo a la espera del resultado del proceso. Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos penales en su contra.

La pesquisa aparece vinculada a un contrato del distrito con AllHere, empresa de tecnología educativa que desarrolló un chatbot de inteligencia artificial llamado ‘Ed’. El distrito pagó tres millones de dólares por la herramienta y abandonó el acuerdo meses después, cuando la compañía colapsó. Su fundadora, Joanna Smith-Griffin, fue acusada de fraude de valores e identidad. Carvalho no figura entre los imputados.

El bufete Holland & Knight, que representa al exsuperintendente, reiteró su inocencia. “El señor Carvalho respeta el estado de derecho y el proceso de investigación, y siempre ha actuado en el mejor interés de los estudiantes y dentro de los límites de la ley”, señaló la firma en un comunicado, en el que afirmó que la fiscalía no ha presentado evidencia de que su cliente violara la ley federal.

Catorce años de huella en Miami-Dade

Carvalho es una figura ampliamente conocida en el sur de Florida, donde dirigió las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade entre 2008 y 2022, el distrito más grande del estado y el cuarto del país, con más de 340.000 estudiantes. Asumió el cargo cuando el sistema rozaba la quiebra y aplicó un recorte presupuestario cercano a los 2.000 millones de dólares sin despedir a un solo maestro de aula.

Bajo su gestión, el distrito obtuvo el Premio Broad a la Educación Urbana en 2012 y recibió la acreditación íntegra en 2014. Ese mismo año, la Asociación Estadounidense de Administradores Escolares lo nombró Superintendente Nacional del Año, y el presidente Barack Obama lo recibió en la Casa Blanca. Carvalho fundó la iPreparatory Academy y promovió la expansión de programas en español, labor que España distinguió en 2021 con un reconocimiento honorífico.

De inmigrante indocumentado a líder educativo

Nacido en Portugal, Carvalho llegó a Florida a los 17 años y trabajó en la construcción y como lavaplatos en su condición de inmigrante indocumentado, antes de graduarse en Biología en la Universidad Barry. Inició su carrera como profesor de física, química y cálculo en la escuela Miami Jackson, donde más tarde fue subdirector. “Mi primer trabajo fue lavando platos y mi mundo cambió cuando me convertí en maestro”, relató en una ocasión.

En 2018 declinó a último momento la jefatura del sistema escolar de Nueva York y, tres años después, aceptó el cargo en Los Ángeles. Chait, administrador con larga trayectoria, permanecerá al frente del LAUSD hasta que la junta defina un reemplazo permanente, asunto previsto para una reunión convocada este miércoles.

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