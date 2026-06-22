Miami-Dade activa alerta por calidad del aire ante el humo de incendios forestales

Los incendios forestales se registran en áreas de Miami-Dade y Broward.

MIAMI. - La División de Manejo de Recursos Ambientales de Miami-Dade emitió este lunes una alerta por la calidad del aire, vigente hasta las 3:00 p. m., a causa de las concentraciones de partículas finas que se aproximan o superan los niveles considerados insalubres, derivadas del humo de los incendios forestales que permanecen activos en el oeste del condado desde la semana pasada.

La advertencia coincide con un aviso de calor que también rige sobre la región debido a las altas temperaturas que vienen registrándose desde hace algunas semanas.

EN LLAMAS Incendios forestales consumen casi 14.000 acres en el oeste de Miami-Dade, más de 200 evacuados

Mejora en Broward, persiste el riesgo en Miami-Dade

Un viento del sureste empujó el humo y la neblina hacia el interior, lo que mejoró la calidad del aire en buena parte del condado de Broward. En Miami-Dade, en cambio, la situación continúa bajo vigilancia.

De acuerdo con el mapa de incendios y humo de AirNow, las áreas más cercanas al fuego, como Hialeah Gardens, registran un aire clasificado como insalubre, mientras que la condición mejora hacia el sur, donde figura como moderada, y en la costa se reporta como buena.

El meteorólogo principal del Servicio Nacional de Meteorología en Miami, Robert Molleda, atribuyó la mejoría a la lluvia del fin de semana y a la labor de los equipos de bomberos.

Según el funcionario, la calidad del aire mejoró de manera considerable, por lo que no resultó necesaria la emisión de una nueva alerta a partir del domingo.

Dos focos concentran el área quemada

El incendio denominado Quarry 2, al este de la avenida Krome, ha sido el más extenso, con 19.018 acres calcinados y un 97 % de contención.

El fuego se originó el 14 de junio a partir de la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica cerca de la avenida Krome y se dividió poco después en dos siniestros.

El incendio Well, próximo a la avenida 122 del noroeste, ha consumido 2.749 acres y registra un 85 % de contención.

Las autoridades reportaron además un tercer foco de menor tamaño, todavía con baja contención. En total, los incendios han arrasado más de 22.000 acres en el oeste de Miami-Dade y los Everglades.

No hay carreteras cerradas a causa de los incendios en este momento, después de los cortes que afectaron tramos de la avenida Krome y de otras vías de la zona en días previos.

Recomendaciones a la población

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade reiteró las medidas de protección para los residentes, en especial para las personas con afecciones respiratorias, a quienes recomendó la permanencia en interiores. La portavoz de la dependencia, Erika Benítez, advirtió sobre el alcance de las partículas que transporta el humo.

“El humo puede viajar por millas y afectar la calidad del aire. Contiene partículas pequeñas y contaminantes que pueden afectar la salud, en especial los pulmones”, alertó Erika Benítez, del cuerpo de bomberos de Miami-Dade.

Las autoridades aconsejaron limitar la actividad al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y configurar el aire acondicionado en modo de recirculación. Más de 200 personas abandonaron de forma voluntaria una comunidad de casas rodantes cercana a la avenida Krome la semana pasada, aunque la Oficina del Sheriff autorizó su regreso el sábado.

Antecedentes de una temporada intensa

La baja de los niveles de agua complicó las tareas de los equipos de emergencia. Operadores de hidrodeslizadores señalaron que el caudal resulta insuficiente para alcanzar algunas de las áreas quemadas.

El descenso ocurre tras meses de actividad de incendios en el oeste del condado y los Everglades.

En abril, el incendio de la carretera 41 arrasó más de 9.000 acres a lo largo del Tamiami Trail. La sequía severa, la baja humedad y la abundante vegetación seca han favorecido la propagación del fuego durante las últimas semanas.