Corea del Sur afirma que Pyongyang produce material nuclear "suficiente" para fabricar decenas de armas al año

Corea del Norte muestra el Hwasong-20, un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM), durante el desfile militar para celebrar el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyongyang.

SEÚL.- El presidente de Corea del Sur , Lee Jae Myung, afirmó este miércoles que Corea del Norte está produciendo material nuclear "suficiente" para fabricar entre diez y veinte armas al año, por lo que ha alertado de que las "ambiciones" de Pyongyang suponen un "peligro a nivel global".

Lee, que ha alertado de que las autoridades norcoreanas llevaron a cabo su primer ensayo nuclear en el año 2006 en una clara violación de las resoluciones de la ONU, ha lamentado que está contribuyendo a un incremento de su tecnología militar mediante el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

Así lo ha expresado durante una rueda de prensa en la que ha matizado que "Corea del Norte se asegurará, llegado el momento, de que cuenta con el arsenal nuclear que considera que necesita para sostener el régimen junto a unas capacidades balísticas que permitan al país amenazar no solo a Estados Unidos sino al resto del mundo".

"Una vez logren tener éxito con esto, la amenaza irá más allá, será global", ha apuntado, al tiempo que ha explicado que "la victoria consiste en lograr la suspensión del desarrollo de misiles balísticos intercontinentales y de detener las exportaciones", ha aclarado.

Desde que llegó al cargo el pasado mes de junio, Lee ha tratado de impulsar el diálogo con Corea del Norte en un intento por fomentar un acercamiento y reducir la tensión entre los dos países, que siguen técnicamente en guerra.

FUENTE: Con información de Europa Press