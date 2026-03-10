martes 10  de  marzo 2026
Amenaza

Corea del Norte advierte de "consecuencias terribles" por maniobras de EEUU

Seúl y Washington iniciaron el lunes los ejercicios militares "Escudo de Libertad" con unos 18.000 soldados surcoreanos, que se extenderán hasta el 19 de marzo

Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asiste a una recepción en el Gran Salón del Pueblo después de un desfile militar que conmemora el 80 aniversario de la victoria sobre Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing el 3 de septiembre de 2025.

Jade Gao / AFP

SEÚL.- Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder de Corea del Norte advirtió el martes de "consecuencias terribles" por las maniobras militares conjuntas surcoreanas y estadounidenses actualmente en marcha.

Seúl y Washington iniciaron el lunes los ejercicios militares "Escudo de Libertad" con unos 18.000 soldados surcoreanos, que se extenderán hasta el 19 de marzo. No se informó cuántos soldados estadounidenses participan.

Corea del Norte ha dicho que esos simulacros anuales son ensayos para una invasión.

Kim Yo Jong, muy cercana a su hermano Kim Jong Un, afirmó que los ejercicios conjuntos "podrían tener consecuencias terribles e inimaginables", citada por la agencia de noticias oficial KCNA.

La hermana del líder fue nombrada recientemente como jefa del departamento de asuntos generales del partido de gobierno norcoreano, lo que analistas califican como un cargo similar al de secretaria general.

Afirmó que las maniobras se realizan en "un momento crítico en que colapsa rápidamente la estructura de la seguridad global, y estallan guerras en diferentes partes del mundo".

Pyongyang ha condenado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y aseguró que revelan el carácter "rufián" de Washington.

