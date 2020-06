COVID-19: Latinoamérica y el Caribe superan los 80 mil muertos

Trabajadores de un cementerio con trajes de protección colocan el ataúd de Paulo Jose da Silva, de 57 años, que murió por el nuevo coronavirus, en Río de Janeiro, Brasil, el viernes 5 de junio de 2020. Según Monique dos Santos, su padrastro se burlaba de la existencia del virus, no llevaba mascarilla, no se cuidaba y quería estrechar la mano con todo el mundo. "No creía en ello y por desgracia encontró su fin. Es muy triste, pero es la verdad", dijo.