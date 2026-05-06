miércoles 6  de  mayo 2026
EEUU

Preocupante informe sobre antisemitismo por extremismo y prejuicios

La hostilidad hacia judíos es una forma de discriminación que se propaga peligrosamente

La comunidad judía suma unos 15 millones, de los 8.300 millones de habitantes en el mundo.

La comunidad judía suma unos 15 millones, de los 8.300 millones de habitantes en el mundo.

Timur Shakerzianov/Unsplash

MIAMI.- Los preocupantes actos antisemitas en Estados Unidos y el mundo inquietan a gobiernos, fuerzas policiales e instituciones comunitarias, y el grupo velador Anti-Defamation League (ADL), fundada en 1913 y con sede en Nueva York, publica un importante informe que denota esta forma de discriminación.

De hecho, la hostilidad hacia los judíos, basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural y étnico, es una forma de racismo que fue alimentada con el paso de los siglos y tuvo su máxima expresión durante la ocupación nazi en Europa.

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Dados los hechos terroristas de Hamás y Hezbolá en Israel, las irrupciones militares del Ejército israelí en Gaza y el sur del Líbano, así como la amplia campaña de Irán contra el país hebrero parecen alimentar el antisemitismo.

La ADL asegura que no confunde la crítica general a Israel o el activismo antiisraelí con el antisemitismo y para ello plantea que “las protestas políticas legítimas, el apoyo a los derechos palestinos o las expresiones de oposición a las políticas israelíes no se incluyen en la Auditoría”.

Acorde con los datos ofrecidos por ADL “hubo 6.274 incidentes de agresión, acoso y vandalismo antisemita en Estados Unidos durante 2025, con un promedio de 17 incidentes por día”.

Aunque este total representa una disminución del 33 % con respecto a 2024, “sigue siendo considerablemente más alto que años anteriores a la masacre de Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel”.

El informe destaca que “aun cuando los incidentes en general disminuyeron, las agresiones físicas aumentaron un 4 % y las agresiones con arma letal aumentaron un 39 %”.

De hecho, tres personas fueron asesinadas en ataques antisemitas el año pasado: “dos en el tiroteo del 21 de mayo de 2025 frente al Capital Jewish Museum en Washington, D.C., y otra persona murió a causa de las heridas sufridas en el ataque incendiario del 1 de junio de 2025”, durante la carrera Run for Their Lives” en Boulder, Colorado.

Sobre el informe, presidente y director nacional de la ADL, Jonathan Greenblatt, afirmó: “La auditoría 2025, que muestra que fue uno de los años registrados más violentos para los judíos estadounidenses, recuerda cuán drásticamente ha cambiado el panorama de amenazas. Las cifras que hace cinco años nos habrían horrorizado ahora son nuestro diario vivir”.

Principales hallazgos

Agresiones: 203 incidentes fueron clasificados como agresión, lo que representa un aumento del 4 % en comparación con 2024 (196 incidentes).

Los incidentes de agresión con arma letal aumentaron a 32 en 2025, frente a los 23 de 2024.

Al menos 300 personas fueron víctimas de incidentes de agresión. Fue el primer año desde 2019 en que personas judías fueron asesinadas en Estados Unidos en ataques antisemitas.

Vandalismo: 2.068 incidentes (una disminución del 21 % respecto a 2024) fueron clasificados como vandalismo.

Acoso: 4.003 incidentes (una disminución del 39 % respecto a 2024) fueron clasificados como acoso.

Alcance geográfico: Los incidentes antisemitas ocurrieron en los 50 estados y en el Distrito de Columbia. Los estados con mayores niveles de incidentes fueron Nueva York (1.160), California (817) y Nueva Jersey (687).

Universidades

Unos de los aspectos más llamativos es el acoso en universidades y hace apenas un año ADL hizo un llamado para implementar programas de formación y garantizar políticas claras para respetar culturas y religiones. Incluso analizó la situación y evaluó las condiciones prácticas en instituciones universitarias.

En efecto, en 2025 los incidentes en instituciones universitarias disminuyeron, en parte debido a que las universidades abordaron cómo hacer frente a estos hechos.

ADL registró 583 incidentes antisemitas en campus universitarios, lo que representa un 66 % menos que en 2024 cuando se reportó 1.694 incidentes.

Declaraciones

Como mencionamos antes, la hostilidad hacia los judíos está basada en la combinación de prejuicios religiosos, raciales, culturales y étnicos y fue alimentada con el paso de los siglos.

“Esto no empezó en el siglo XXI ni en el XX. Basta comparar las caricaturas de hace 200 años atrás con las que vemos ahora y vemos que es lo mismo”, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS la diplomática y exembajadora de Israel en Chile, vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de Liga Antidifamación, Marina Rosenberg.

Otro informe de ADL denota que “el 46% de los adultos en el mundo tienen altos niveles de actitudes antisemitas. Que creen en las teorías conspirativas de judíos. Que controlan esto y lo otro”, apuntó Rosenberg.

Y añadió: “uno esperaría que hoy en día, con toda la información que es tan fácil de obtener, se sepa que solo son teorías conspirativas contra judíos”.

Acerca del efecto negativo que pueden haber producido los ataques del Ejército israelí en Gaza, Rosenberg plantea que “obviamente criticar al gobierno de Israel puede ser completamente legítimo. Como nosotros podemos criticar al gobierno de España, de Estados Unidos, de Argentina, de donde sea. El problema empieza cuando se pasa de una crítica política legítima a una discriminación contra una nación completa. Discriminación contra los ciudadanos de ese país y quienes practiquen el judaísmo”.

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