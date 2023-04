23 estudiantes de Miami participan en "Meme Contest 2022"

MIAMI.- En su permanente búsqueda de nuevos medios y formatos para la producción creativa, la XVI edición del Miami New Media Festival sirvió de contexto para la realización del primer concurso de memes de la Fundación Arts Connections, el Meme Contest 2022. Un evento en el que participaron 26 memes realizados por 23 estudiantes de la escuela pública Arthur and Polly Mays Conservatory of the Arts de la ciudad, bajo el tema curatorial de esta edición: Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia.