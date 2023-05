A 55 años de un festival "hippie" en Miami

El museo HistoryMiami rindió homenaje al primer festival de rock de la costa este, con una exposición que tituló Miami Rocks: The Miami Pop Festival, May 1968.

Michael Lang, el hombre que produjo Woodstock Music & Art Fair un año después en Nueva York, logró reunir a The Jimi Hendrix Experience, The Mothers of Invention y Chuck Berry, entre otros.

De hecho, el museo HistoryMiami rindió homenaje hace cinco años al primer festival de rock de la costa este, con una exposición que tituló Miami Rocks: The Miami Pop Festival, May 1968.

Antecedentes

Unas semanas antes de que el festival comenzara, el alcalde de Hallandale Beach, Ernest Pinto, dijo: "Será ilegal que cualquier persona, empresa o corporación, u otra entidad, participe en el negocio o la ocupación de drogas psicodélicas y hippies. Queremos dejar claro que en Hallandale no hay sitio para los hippies".

Esta afirmación era típica de la época. Algunos hippies tuvieron temor, pero otros no, por lo que el festival se llevó a cabo como estaba previsto.

No obstante, el acalde cambió de opinión al saber que el encuentro musical sería muy beneficioso e incluso dio una mano más tarde para facilitarlo.

Unos meses después, en diciembre, se volvió a realizar el encuentro, en el mismo sitio, con más de 100.000 asistentes, y el line-up incluyó a Jimmy Hendrix, Chuck Berry, Canned Heat, José Feliciano, Fleetwood Mac, Marvin Gaye, The Grass Roots, Grateful Dead, Iron Butterfly, Joni Mitchell, Procol Harum, Steppenwolf, Three Dog Night y The Turtles, entre otros.