Academia reelige a Janet Yang como presidenta de los Óscar

La homenajeada Janet Yang asiste a la 43a entrega anual de los Muse Awards de New York Women In Film & Television en Cipriani 42nd Street el 28 de marzo de 2023, en Nueva York.

Yang tiene experiencia en Hollywood como productora de películas como The Joy Luck Club (El club de la buena estrella), The People vs. Larry Flynt (Larry Flynt. El nombre del escándalo) y Over the Moon (Más allá de la Luna), así como la película ganadora del Emmy Indictment: The McMartin Trial (El caso McMartin).