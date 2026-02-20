Roberto Romano: "Lo más desafiante fueron las escenas de acción"

Concebida por Indira Páez, la serie de acción narra la historia del exdetective Lobo Rosales (Bethke), quien se propone proteger a la hija de su gran amor. Pero tendrán que huir al descubrir que la pequeña Renata tiene la clave de una fortuna buscada por criminales. Ambos forjan un vínculo inesperado que redefinirá sus destinos y pondrá a prueba los límites de la lealtad, el amor y la redención.

Basada en la novela Morir Matando de F.G. Haghenbeck, completan el elenco estelar Fátima Molina, Angélica Celaya, Alejandro de la Madrid, Camille Mina y Eduardo Yáñez.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor mexicano Roberto Romano sobre su rol antagónico, ya el tercero de esta índole que realiza para Telemundo. Esta vez tuvo que entrenar arduamente para enfrentar las escenas de acción que demandaba la serie, que la cadena transmite de lunes a viernes en horario estelar.

- ¿Cuéntanos sobre tu personaje antagónico en Lobo, morir matando?

Dante Melquiades es agente de la fiscalía, el típico agente que todo el mundo quiere ser, que todos admiran o aspiran a ser como el, tiene un puesto al que todos anhelan. Es el mejor en lo que hace, el favorito del jefe. Es el rival de Lobo. Yo digo que estos dos personajes se llegan a odiar tanto y su rivalidad crece tanto, porque son iguales, son lo mismo, solamente que uno se fue hacia la oscuridad y otro hacia la luz. Y mi personaje es el del lado de la oscuridad.

Y Lobo es el que se mueve hacia el lado de la justicia, de la verdad. Entonces, a partir de esta premisa, se construye esta relación y florece esta rivalidad. Eso es lo que verá el espectador; realmente empieza a existir mucho odio entre estos dos personajes, sobre todo, porque la rivalidad que existe no es solamente laboral, también son rivales en el romance, que no puedo spoilear (adelantar), pero por ahí empieza.

- ¿Qué fue lo más desafiante a la hora de encarnar a este personaje?

Yo creo que lo más retador de este proyecto y de este personaje fueron las escenas de acción, llevarlas a cabo en el set de grabación, que salieran bien, sin errores, tal como las ensayábamos con los coordinadores de stunts (escenas peligrosas), con mi compañero Arap. Eso fue lo más desafiante, que después de 15 veces, siguieran saliendo a la perfección las escenas y que nosotros estemos al 100 %.

- Más allá de este proyecto, ¿cuáles son las escenas o personajes que más te han costado realizar?

Las escenas de acción, sin duda. Y mira, yo soy una persona a quien le encanta hacer ejercicio, pero no es lo mismo correr 5 kilómetros o ir al gimnasio y hacer tu rutina, que estar en una situación de adrenalina, de emociones, de acción, de estar en alerta, cuidar a tu compañera y a uno mismo, aprenderte el texto, salir bien en la cámara, no taparte. Son muchos factores que hay que cuidar para que la escena salga bien. Entonces, es muy desgastante unir todos esos factores para que salga bien una toma.

- ¿Es la primera vez que encarnas a un agente encubierto?

Sí, es la primera vez que llega un policía, un detective. Y me lo disfruté muchísimo. Espero que lleguen más personajes de acción.

Además de los de acción, ¿cuál dirías que es ese personaje que quisieras interpretar?

La verdad es que me encantó hacer personaje de acción. Y me encantaría seguir con esta línea a ver qué me sigue regalando la vida, aunque no me gusta encasillarme, prefiero dejarme sorprender y ver cuál será el siguiente personaje.

- ¿Qué viene después de esta serie? ¿Cuál es el próximo proyecto?

Terminé Lobo, morir matando hace tres semanas y estoy a la espera de respuestas en cuanto al próximo que estaré haciendo.

- ¿Cómo empleas tu tiempo libre mientras esperas un nuevo personaje?

Pues trabajo mucho en mí, en mi rutina, mi disciplina, en mis cosas, en mis pendientes. La vida del actor, del artista, es un poco diferente a la de cualquier persona normal, porque cuando no está trabajando, hace sus pendientes y cuando está trabajando, se dedica al arte y solamente existe el proyecto en el que está, porque eso me pasa a mí. Entonces, ahorita estoy con la mudanza, haciendo cosas para que quede bien la casa; estoy con mis pendientes, porque seguro en muy poco tiempo vuelvo a arrancar con otro proyecto y no voy a poder hacer esto. La verdad es que el artista vive en otra dimensión, en otros tiempos.

Conocido por sus personajes en producciones como Bandidos (2024), Sed de venganza (2024), El señor de los cielos (2019) y La hija del mariachi (2025), Roberto Romano también actuó en Teresa, Rafaela, y Simplemente María. Fue uno de los participantes del reality show Big Brother.

Aunque el actor de 35 años no abordó su vida sentimental, trascendió en La mesa caliente, programa de Telemundo, que actualmente esta soltero. Al parecer la relación amorosa que sostenía con la actriz colombiana María Laura Quintero, según reportó la prensa especializada, llegó a su fin. El romance entre los tórtolos habría surgido en el set de Sed de venganza.