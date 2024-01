Actor Christian Oliver y sus hijas mueren en accidente aéreo en el Caribe

Identificaron a las hijas como Madita Klepser, de 10 años, y Annik Klepser, de 12, y agregaron que el piloto, Robert Sachs, también murió.

De momento no se había establecido la causa del accidente, dijeron las autoridades.

Pescadores y buzos de la zona acudieron al lugar del accidente para ayudar mientras la Guardia Costera de San Vicente y las Granadinas se dirigía al área.

“Se agradecen mucho los actos desinteresados y valientes de los pescadores y buzos”, dijo la policía.

Carrera actoral de Christian Oliver

El actor de 51 años, nacido en Alemania, tuvo decenas de papeles en cine y televisión, incluida la película Speed Racer (Meteoro), de 2008, y The Good German (El buen alemán), un filme de 2006 sobre la Segunda Guerra Mundial de Steven Soderbergh protagonizado por George Clooney y Cate Blanchett.

Oliver participó en la segunda temporada de la serie de la década de 1990 Saved by the Bell: The New Class (Salvados por la campana), interpretando a un estudiante de intercambio suizo llamado Brian Keller.

