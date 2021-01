Actor Jesús Carús supera el cáncer de piel en un ojo

"Estuve con este problema del ojo sin saber exactamente qué era por casi dos años. Fui a cuatro dermatólogos en México y ninguno sabía qué era, algunos decían que podía ser una infección crónica, otros que un orzuelo o perrilla, otros que había que esperar… Llegué a Estados Unidos y fui con dos dermatólogos que me dijeron exactamente lo mismo…”, dijo el actor, quien aseguró que por un momento contempló la opción de que lo que ocurría en su ojo era cáncer de piel.

"Intuitivamente, dentro de mí sabía que algo estaba mal… de pronto desaparecía, o se me caían las pestañas, después se ponía rojo… pensé que quizá podría ser algo malo como un cáncer de piel, aunque no quería pensarlo, pero al fin fui con otro dermatólogo y le pregunté qué posibilidades había de que fuera algo así", narró Carús a la revista.

Tras varias pruebas, finalmente el intérprete obtuvo el diagnóstico: cáncer de piel en el párpado inferior.

Jesús Carús se sometió a varias operaciones para lograr la recuperación de la zona por completo.

"Tuvieron que quitarme prácticamente todo el párpado de abajo en la primera operación. La segunda cirugía, después de que sanó la primera, fue para la reconstrucción del ojo para que quedara como era antes, pero no quedó bien. Era un caso muy difícil porque en esa área ya no quedaba piel para volverlo a cerrar, así que otra vez tuve que esperar varios meses, para que se secara y volver a intentarlo de nuevo, pero el párpado no se sostenía", contó.

"Después de la cuarta operación mi párpado inferior seguía colgando. Pero no me rendí", dijo. "No es fácil levantarte, verte todos los días al espejo y verte desfigurado, con medio ojo caído", agregó.

Para Carús, la experiencia fue muy compleja y de aprendizaje. "Fue un proceso complicado de muchos meses, de aceptación primero, después de esperanza y al fin de gratitud, porque no fue tan grave como pudo haberlo sido. Grabé un show para Telemundo y gracias a Dios, irónicamente con el ojo así, me dieron el papel, eso me subió el ánimo”, aseguró.

Y luego de pasar casi dos años por desagradable experiencia, el actor está preparado para afrontar este 2021 con nuevos proyectos.

"Cuatro semanas después me veo mejor que desde hace año y medio. Muy agradecido con Dios y la vida que acabó este problema durante el año tan complicado, porque quería encapsular tantos problemas en el año pasado para empezar con nuevos horizontes el 2021", expresó Jesús Carús.