Antonio Medellín, el compositor colombiano que destaca en Hollywood

MIAMI.- Él no llegó a la música por accidente, pero lo que ha logrado en su tránsito por ella es de un valor increíble. Hoy el compositor Antonio Medellín, se ha convertido en uno de los perfiles latinos más importantes de la nueva generación en Hollywood.

En su historia, la primera puerta fue su casa: su padre lo rodeó de música desde antes de nacer, escogida con la intención clara de educar el oído y convertir el sonido en un idioma familiar. Esa influencia fue tan fuerte que, cuando llegaron los primeros maestros y la formación se volvió dura, incluso ruda, terminó agotado y con ganas de alejarse. Lo importante es lo que vino después: en la adolescencia decidió intentarlo otra vez, pero esta vez por iniciativa propia. Ahí se reencontró con la música desde un lugar más íntimo, como una manera de entenderse y de decir lo que a veces no se logra explicar con palabras.

Ese regreso tuvo un descubrimiento decisivo: la música para cine. Antonio entendió que ahí podía vivir lo que más le interesaba. No quería un camino únicamente centrado en la música clásica, y aunque disfrutaba los géneros populares, lo orquestal lo emocionaba de otra forma. La música para pantalla, que mezcla mundos y permite narrar con timbres, silencios y tensión emocional, se convirtió en la opción natural. Primero se formó como compositor en Bogotá, en la Universidad Javeriana, donde encontró algo que no siempre aparece en una facultad: un maestro que no intentó 'corregir' su gusto por la música para imagen. Juan Antonio Cuéllar, como él mismo cuenta, entendió su pasión y lo impulsó en un entorno donde hacer música para cine desde Colombia parecía un sueño distante.

Ascenso

En esa etapa empezó a forjarse la base profesional: oficio, oído y responsabilidad. Durante la pandemia trabajó con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia creando maquetas orquestales que funcionaban como guía para que los músicos grabaran desde casa. No era solo “armar pistas”: era diseñar una referencia clara, musical y técnicamente sólida, para mantener a una orquesta unida cuando no podía estar junta. Esa experiencia lo marcó porque mezclaba lo humano con lo estratégico: sostener la música como trabajo, pero también como comunidad.

Su camino también se conectó con mentores y redes de colombianos que ya estaban abriéndose paso en la industria internacional. Ahí aparece una figura clave: Camilo Forero, compositor colombiano en Bleeding Fingers, la empresa fundada por Hans Zimmer. Antonio lo conoció gracias a esos puentes y, según cuenta, recibió de él una guía generosa para entender las complejidades reales de esta carrera: cómo se entra, cómo se sostiene el ritmo, cómo se trabaja en equipo y cómo se responde bajo presión sin perder sensibilidad.

Esa combinación de formación y dirección lo llevó a Los Ángeles, donde fue aceptado en la Maestría en Screen Scoring de la University of Southern California. Para Antonio, no fue solo un paso académico: fue un salto de vida. Migrar, adaptarse, construir vínculos desde cero, enfrentar una cultura distinta y, aun así, sostener la exigencia diaria. Lo describe como un reto familiar enorme, pero también como una apuesta que valió la pena porque lo acercó a la práctica profesional de alto nivel, a los estándares de entrega, a la velocidad real de la industria y al rigor de trabajar para imagen con precisión.

Cuando se le pregunta por su versatilidad, Antonio no la presenta como una frase de portafolio. La defiende como un valor real, poder abordar un proyecto desde múltiples capas, enriquecer procesos creativos y aportar soluciones originales en contextos diversos. En su caso, esa versatilidad se nota en cómo se mueve entre roles que en este mundo suelen estar conectados, pero no siempre viven en una sola persona: composición, producción, orquestación, arreglos, edición y apoyo directo a compositores principales. Aun con esa capacidad técnica, su brújula creativa sigue siendo narrativa; le interesa lo que la escena no dice explícitamente. Él mismo lo explica con una idea que funciona como declaración de estilo, apoyar lo evidente y resaltar lo invisible. Un gesto, una mirada, una frase que parece pequeña, pero que cambia por completo cuando la música la ilumina.

Nuevos retos

En ese ascenso profesional hay un punto que resume su entrada a proyectos de alcance internacional, su trabajo dentro de Bleeding Fingers, colaborando en música para series y producciones de alto perfil. Entre esos créditos está Queen of Chess, donde Antonio estuvo detrás de la construcción musical desde el frente orquestal, en un ecosistema creativo que exige excelencia constante y una capacidad fina para traducir intención emocional en decisiones concretas de instrumentación, textura y ritmo.

Su trayectoria, además, no se ha quedado encerrada en el estudio. Ha participado en arreglos orquestales para proyectos con impacto masivo y momentos de alta carga emocional, como el primer concierto sinfónico de Pablo Alborán en Colombia. Antonio recuerda la felicidad de los estudiantes y de la orquesta tocando esa música como una razón muy clara para dedicarse a esto: la alegría colectiva que solo aparece cuando el trabajo técnico se convierte en experiencia compartida.

Ahora, su presente suma un hito que lo coloca en el radar global: Antonio acaba de ser contratado como asistente del famoso Ane Rozman, compositor esloveno con varias nominaciones al Emmy, en la empresa Bleeding Fingers, fundada por el prestigioso compositor Hans Zimmer. Llegó al puesto por una aplicación tradicional y pasó por cuatro etapas hasta ser seleccionado. Para Antonio, es la confirmación de un trayecto construido paso a paso: de la vocación recuperada en la adolescencia, a la formación sólida, al oficio en proyectos reales, y finalmente a la confianza de una de las casas musicales más influyentes del mundo audiovisual.