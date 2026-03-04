miércoles 4  de  marzo 2026
Harry Styles aborda cómo le impactó fallecimiento de Liam Payne

El cantante aseguró que el fallecimiento de su excompañero de One Direction fue un momento que le marcó y le hizo preguntarse qué quería hacer con su vida

El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harrys House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores, Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.

El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harry's House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores, Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.

AFP/Ben Stansall

LONDRES.- El cantante británico Harry Styles aseguró en una entrevista publicada este miércoles que el fallecimiento del que fuese su compañero de banda en One Direction Liam Payne le hizo ver su vida de diferente manera.

Durante una entrevista con el DJ neozelandés y director creativo de Apple Music, Zane Lowe, el artista afirmó que todavía le costaba hablar de Payne, que murió en octubre de 2024, a los 31 años, al caer del balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires (Argentina) bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

El cantante británico Harry Styles celebra después de recibir el premio al álbum del año por Harrys House durante la ceremonia de los Premios Brit 2023 y un espectáculo en vivo en Londres el 11 de febrero de 2023. Entre los ganadores, Styles fue uno de los artistas que más triunfó en la ceremonia.
"Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero más difícil perder a un amigo que es tan como tú en muchos aspectos", dijo Styles, que calificó a Payne como alguien "con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande".

En este sentido, el cantante británico aseguró que el fallecimiento de su excompañero de One Direction fue un momento que le marcó fuertemente y le hizo preguntarse qué quería hacer con su vida y cómo vivirla.

"Creo que la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo", continuó Styles.

Éxito como solista

Desde que One Direction anunciase su pausa indefinida en 2016, todos sus integrantes tomaron caminos en solitario y no volvieron a reunirse hasta el funeral privado de Payne en noviembre de 2024.

Harry Styles debutó con éxito en solitario en 2017, colocando su álbum en el número uno de las listas de éxitos en el Reino Unido, y prosiguió su camino al estrellato con su segundo disco, Fine Line (2019), y el tercero, Harry´s House (2022), con el que ganó el premio Grammy y el BRIT al Álbum del Año.

Después de un impasse musical de cerca de tres años, Styles lanzará este viernes, 6 de marzo, su cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, y lo presentará ese mismo día por primera vez en un concierto exclusivo en Mánchester (noroeste de Inglaterra) que se emitirá en Netflix el próximo domingo.

Styles también se embarcará este año en su gira mundial Together, Together, que iniciará en mayo en Ámsterdam (Países Bajos) e incluirá doce fechas en el estadio londinense de Wembley, treinta en el Madison Square Garden de Nueva York (EE.UU.), además de paradas en Ciudad de México o Sao Paulo (Brasil).

FUENTE: EFE

