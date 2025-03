Actor Karra Elejalde se mete en la piel de un narco en "Tierra de nadie"

MADRID.- El actor Karra Elejalde da vida a un narcotraficante de la costa gaditana en su última película , Tierra de nadie y, aunque no ha hecho alusión directa a la polémica por la publicación de El odio, de Luisgé Matín sobre el asesino de José Bretón, sí ha considerado interesante que un narco o asesino escriba un guión o incluso lo dirija y cuente de qué va su vida.

"Me parece que es mucho más lógico que ellos cuenten cómo lo hicieron y cómo fue porque son ellos los que de verdad están en el ajo", dijo el también director español en una entrevista con Europa Press con motivo del estreno de la cinta este viernes, en España.

El actor reconoció que otra cosa será cómo se recibe ese proyecto, pero insistió en que le parece interesante. "Hay personalidades en el cine de Scorsese o Brian de Palma a los que les fascinan que se hable de ellos", aseguró.

Por su parte, su compañero de reparto Luis Zahera apeló a la libertad de expresión y libertad creativa para abordar estos proyectos. "Creo que se pueden abordar todos los temas, en cualquier situación", defendió.

"Todo cabe en el arte porque hay libertad de pensamiento, prensa y arte... siempre que sea con el mayor respeto y mayor rigurosidad. Vivimos en una sociedad plural y libre de pensamiento", añadió el cineasta de la película, Albert Pintó.

Sin embargo, incidió en que hay temas que deben reposar y pone de ejemplo la dana que ocurrió en Valencia hace unos meses. "Me encantaría contar la película. Sería un sueño para mí. Tengo historias de héroes que me han contado de primera mano y son gente que han hecho cosas increíbles, pero creo que se debe dar tiempo al tiempo y dejar reposar las cosas. Con la distancia se puede abordar todo desde un prisma más objetivo. Las prisas no son buenas consejeras. Creo que en su justa medida todo puede ser contado sino empezamos a generar una sociedad demasiado tendenciosa. Yo creo que todas las visiones son interesantes en algún momento", destacó.

"La realidad supera la ficción"

Tierra de nadie gira en torno a tres amigos -interpretados por Luis Zahera, Karra Elejalde y Jesús Carroza- que se ven atravesados desde distintas profesiones por la actual situación del narcotráfico en Cádiz. Una película que se empezó a rodar unos pocos meses antes de la muerte de dos guardias civiles embestidos por una narcolancha el 9 de febrero de 2024.

Los actores Jesús Carroza, Karra Elejalde y Luis Zahera posan durante el rodaje de la película "Tierra de Nadie", en la Finca Cuarto Carretero, el 14 de mayo de 2024, en Galapagar, Madrid (España).

Al respecto, Albert Pintó recordó que sucedieron cosas en paralelo que superaban la trama de la película y que les daban energía para seguir con el proyecto. "Había que contar esta historia porque es muy grave lo que está sucediendo en Cádiz", lamentó.

El principal reto del realizador fue no blanquear el narcotráfico y ser fiel y respetuoso con lo que sucede en el sur de España. "Quiero que se entienda la complejidad de cada individuo y lo que tienen que sufrir y pasar", apuntó.

Pintó aseguró que la película es una oda a la amistad, que busca ser una cinta de antihéroes y mostrar el sufrimiento que tienen los tres personajes principales. "Tierra de nadie es un thriller, que tiene un componente humano que creo que hace que la película sea un poco más especial", dijo.

Sobre su personaje, Elejalde explicó que si hubieran narcos buenos y malos, su personaje formaría parte del primer grupo y lo define como un hombre de andar por casa y ensalzó que en esta película el mundo del narcotráfico no esté ligado al lujo.

"Probablemente ver películas donde los narcos molan (agradan) y llevan cochazos (vehículos), rolex de oro, vayan con mujeres y vistan de marca, propicie que alguien olvide lo ético y lo moral y se quiera dedicar a esto", confesó el actor, quien advirtió que ese mensaje erróneo puede llegar a confundir a cualquiera. "No solo me refiero a jóvenes. El dinero fácil siempre es una tentación y cualquiera puede ser susceptible a eso", agregó.

