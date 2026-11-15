Actor Pedro Moreno expone en Madrid por qué el socialismo es la causa del fracaso cubano

MIAMI.- El actor cubano Pedro Moreno intervino este sábado en un acto del Partido Popular (PP) en Madrid para ofrecer su testimonio personal sobre las condiciones de vida bajo el régimen cubano.

En el marco de la campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, el artista, nacido en La Habana en 1980 y residente en Miami, relató ante el auditorio los motivos que lo llevaron a emigrar en balsa a Estados Unidos a los 20 años y su posterior trayectoria como actor de televisión y empresario de la construcción.

Durante su alocución, difundida por el PP de la Comunidad de Madrid a través de sus canales oficiales, el intérprete señaló directamente al modelo político de la isla como la causa del deterioro económico y social del país caribeño.

Crítica al adoctrinamiento

Moreno detalló la experiencia cotidiana de su infancia y juventud en Cuba, calificando el sistema educativo de la época como una estructura orientada a la doctrina política. El artista recordó el impacto de las consignas oficiales y denunció episodios de persecución contra creadores y ciudadanos por disentir de la línea gubernamental.

“Yo tuve que abandonar mi país porque en mi tierra no hay oportunidades, se acabaron hace más de seis décadas gracias al socialismo. No fue producto del capitalismo como lo han regado por el resto del mundo, fue producto del socialismo. La educación era doctrina: te enseñan cómo pensar, qué decir y qué no decir”, afirmó Pedro Moreno durante su intervención.

El actor también contrapuso las promesas de equidad social del régimen con la brecha económica que observó entre la cúpula gobernante y la población general, señalando que la falta de libertades afectó de manera directa el desarrollo de proyectos personales y profesionales.

Contexto migratorio

La participación del intérprete en la capital española coincide con la presencia de más de 250.000 residentes cubanos en suelo español, un colectivo incrementado en los últimos años tras los acontecimientos posteriores a las protestas del 11 de julio de 2021. El programa electoral presentado por el PP incluye compromisos de condena a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, el respaldo a procesos de transición democrática y propuestas de ajuste en los trámites de arraigo, residencia y nacionalidad para dicha comunidad.

En el cierre de su discurso, Moreno apeló a los asistentes a preservar las instituciones democráticas, el derecho al voto y la transparencia institucional, concluyendo su presentación con un llamado a la libertad y a la defensa de los derechos civiles.