domingo 15  de  noviembre 2026
PARQUES

Universal Orlando Resort da inicio oficial a su celebración navideña 2026

Entre los eventos destacados figuran la experiencia Christmas in The Wizarding World of Harry Potter a través de las tres áreas temáticas dedicadas a la saga

La Navidad ya empezó en Universal Orlando Resort

La Navidad ya empezó en Universal Orlando Resort

Cortesía
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Universal Orlando Resort anunció el arranque de su programación festiva anual, la cual estará disponible para los visitantes desde el sábado 14 de noviembre de 2026 hasta el 3 de enero de 2027.

La propuesta reúne espectáculos, ambientaciones especiales y tradiciones navideñas inspiradas en populares franquicias del entretenimiento a lo largo de todo el complejo turístico, complementados con una oferta gastronómica de temporada y mercancía exclusiva en sus parques temáticos.

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Entre los eventos destacados de la temporada figuran la experiencia Christmas in The Wizarding World of Harry Potter a través de las tres áreas temáticas dedicadas a la saga, la celebración de Grinchmas en la zona de Seuss Landing en Universal Islands of Adventure, y el tradicional Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s en las calles de Universal Studios Florida.

Novedades en Universal Epic Universe

Como parte de las principales adiciones para esta temporada, Universal Epic Universe incorpora nueva decoración festiva que debutará formalmente en Super Mario Land dentro de SUPER NINTENDO WORLD y en la zona How to Train Your Dragon – Isle of Berk. Asimismo, el área de Celestial Park se transforma en un entorno cósmico invernal que añade una exhibición ampliada de árboles de Navidad iluminados.

"Los visitantes podrán disfrutar de divertidas celebraciones en todo el destino inspiradas en queridas historias, personajes y tradiciones navideñas, acompañadas de comidas de temporada y productos exclusivos", destacaron voceros del complejo turístico.

La oferta estacional se extiende a los hoteles oficiales de Universal Orlando Resort, los cuales dispondrán de actividades temáticas y ambientaciones especiales para los huéspedes que busquen alojarse a corta distancia de los parques durante la temporada de fin de año.

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