Programación de la Feria del Libro de Miami este domingo 15 de noviembre

MIAMI.- La Feria del Libro de Miami , que organiza Miami Dade College (MDC), se celebra hasta el 23 de noviembre, con una programación variada en la que destaca encuentros con autores, expositores editoriales, firma de libros , y la feria callejera el domingo 22 y lunes 23 con actividades para toda la familia.

El evento literario se lleva a cabo en el Wolfson Campus de MDC, 300 N.E. 2nd Ave, en el Downtown de la ciudad.

Programación del domingo, 15 de noviembre

Una tarde con Zibby Owens autora de Between Chapters: cómo empecé de cero, asumí riesgos y encontré el rumbo | Moderado por la autora Rochelle B. Weinstein | No ficción

3:00 PM | Auditorio (Edificio 1, 2.ª planta, sala 1261)

En el transcurso de una década, Zibby Owens pasó de ser una madre dedicada al cuidado de sus cuatro hijos en el Upper East Side a convertirse en autora de bestsellers, editora, influencer literaria, propietaria de una librería, figura televisiva, presentadora de eventos y promotora de comunidades. Between Chapters: How I Started Over, Took Some Chances, and Found the Plot explora estos procesos de reinvención, a través de los cuales la autora comparte sus vivencias sobre la amistad, la crianza, el divorcio, la pérdida y el amor. En esta conversación, Owens estará acompañada por la escritora Rochelle B. Weinstein.

Una tarde con Santiago Roncagliolo hablando sobre El pastor y los lobos

3:00 PM | Edificio 2, Primer Piso, Sala 2106

Santiago Roncagliolo presenta El pastor y los lobos: una investigación periodística con el ritmo de un thriller político que explora las tensiones internas de la Iglesia católica a partir de la elección de León XIV. En conversación con la periodista Sarah Moreno.

Read all day, dance all night: Fiesta callejera de inauguración de la Feria del Libro de Miami 2026

4:00 PM - 9:00 PM | Miami Dade College Wolfson Campus

Made in Miami: Through the Decades rinde homenaje a la influyente cultura de la música bailable de Miami y a los sonidos que han dado forma a la ciudad a lo largo de varias generaciones. Desde los clásicos cubanos, los inicios de la música disco y el freestyle, hasta el Miami bass/electro, el house y mucho más, la fiesta callejera del día inaugural llevará al público a un viaje rebosante de alegría a través de la evolución sonora de Miami.

Una velada con Planet Money, con la participación de Alex Mayyasi y Alexi Horowitz-Ghazi | No ficción

5:00 PM | Edificio 2, Primer Piso, Sala 2106

Acompaña a Alex Mayyasi —colaborador desde hace mucho tiempo de Planet Money de NPR y presentador del pódcast homónimo— y a Alexi Horowitz-Ghazi —su copresentador y también reportero de Planet Money— en la presentación de Planet Money: A Guide to the Economic Forces That Shape Your Life, una introducción accesible y sencilla al mundo oculto de la economía cotidiana. Repleto de investigaciones especializadas e historias fascinantes que arrojan luz sobre el funcionamiento interno de la economía global, el libro nos muestra cómo podemos aprovechar principios financieros clave para enriquecer, en cierto modo, nuestras propias vidas.

Una velada con Tony Shalhoub y Josie Adams en Pensamos que nunca se irían: reflexiones sobre la comida y la familia | No ficción

7:00 PM | Centro de Conferencias Chapman (Edificio 3, 2.ª planta, sala 3210)

El primer libro del actor Tony Shalhoub, We Thought They’d Never Leave: Musings on Food and Family —escrito en colaboración con su hija, la escritora y productora Josie Adams—, es un emotivo relato autobiográfico sobre la comida, la familia, las recetas y las historias que se transmiten alrededor de la mesa. El eje central es la reunión anual de verano de la familia Shalhoub en Door County, Wisconsin; una tradición que reúne a 10 hermanos, junto con sus hijos y nietos, en un mismo lugar, cargando consigo décadas de historia compartida.

Sobre la feria

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional.

La mayoría de las presentaciones nocturnas de escritores requieren un boleto. Para obtener entradas o más detalles sobre la programación, visite miamibookfair.com.