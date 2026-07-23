jueves 23  de  julio 2026
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Actor William Shatner y su hija revelan que recibieron diagnóstico de cáncer al mismo tiempo

El protagonista de Star Trek reveló recientemente que tanto él como su hija, Lisabeth Shatner, recibieron diagnósticos de cáncer en fase 4 en menos de un año

William Shatner asiste a la ceremonia de huellas de manos de William Shatner organizada por Legion M durante la Comic-Con International 2022: San Diego en Theatre Box el 21 de julio de 2022 en San Diego, California.&nbsp;

William Shatner asiste a la ceremonia de huellas de manos de William Shatner organizada por Legion M durante la Comic-Con International 2022: San Diego en Theatre Box el 21 de julio de 2022 en San Diego, California. 

AFP/Emma McIntyre
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- El veterano actor canadiense William Shatner, inmortalizado en la cultura popular por dar vida al legendario Capitán James T. Kirk en la franquicia Star Trek (Viaje a las estrellas), ha conmocionado al público tras revelar de manera pública que tanto él como su hija, Lisabeth Shatner, recibieron diagnósticos de cáncer en fase 4 de manera prácticamente simultánea.

A sus 95 años de edad, la estrella de Hollywood compartió la impactante noticia durante una entrevista con la revista People, revelando los desgarradores momentos en los que padre e hija debieron procesar la severidad de sus respectivas condiciones de salud.

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Dos batallas paralelas

La pesadilla médica comenzó cuando Lisabeth, de 65 años, acudió a un chequeo médico tras experimentar intensos dolores, recibiendo el diagnóstico de un agresivo cáncer en etapa avanzada. Semanas después, y mientras acompañaba a su hija en las primeras fases de su tratamiento, el actor se sometió a exámenes de rutina que terminaron por confirmar una afección similar en su propio organismo.

Pese al impacto emocional que significó recibir la noticia por partida doble, Shatner destacó el profundo lazo afectivo que la dolorosa coincidencia ha fortalecido entre ambos, convirtiéndose en el sostén mutuo para enfrentar el agresivo protocolo de quimioterapias y tratamientos paliativos.

“Cuando escuchas la palabra 'cáncer' y la cifra 'fase 4', el mundo se detiene. Pero saber que mi hija estaba pasando por exactamente lo mismo al mismo tiempo nos obligó a no darnos por vencidos. Nos apoyamos el uno en el otro cada día”, compartió el intérprete.

Arte y resiliencia

A lo largo de sus más de siete décadas de trayectoria profesional, William Shatner se ha destacado no solo como una figura insigne de la ciencia ficción televisiva y cinematográfica, sino también por su espíritu intrépido, que lo llevó incluso a convertirse en la persona de mayor edad en viajar al espacio en 2021 a bordo del cohete Blue Origin.

Ante esta nueva y dura prueba, la familia Shatner ha expresado su gratitud hacia la comunidad médica y el cariño constante recibido por parte de los admiradores de la saga galáctica en todo el mundo, solicitando espacio y serenidad para concentrar todas sus energías en el proceso de recuperación y acompañamiento familiar.

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