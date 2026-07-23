jueves 23  de  julio 2026
PATRIMONIO

Unesco inscribe una antigua ciudad de Crimea en lista del patrimonio mundial en peligro

El lugar está compuesto por los vestigios de una ciudad fundada en el siglo V a. C. por los griegos dorios a orillas del mar Negro, cerca de Sebastopol

El buque ruso Moskva, en una imagen de febrero en Crimea.

El buque ruso Moskva, en una imagen de febrero en Crimea.

AFP

KIEV.- La Unesco incluyó este jueves en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro la antigua ciudad de Quersoneso Táurica, situada en la península de Crimea anexionada por Rusia desde 2014, y justificó la decisión por las "graves amenazas" que pesan sobre el lugar.

El lugar está compuesto por los vestigios de una ciudad fundada en el siglo V a. C. por los griegos dorios a orillas del mar Negro, cerca de Sebastopol.

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Fue inscrito como Patrimonio Mundial en 2013, poco antes de que las fuerzas rusas tomaran el control de la península en 2014.

"La información disponible, corroborada por imágenes satelitales, indica que el sitio habría sido afectado por excavaciones no autorizadas, construcciones de gran envergadura y el desplazamiento de artefactos", señala una nota de la Unesco.

Durante una reunión celebrada en Busan, Corea del Sur, el Comité del Patrimonio Mundial estimó que el sitio está "amenazado debido a una pérdida significativa de autenticidad e integridad" derivada de "nuevas construcciones" y de "amplias excavaciones arqueológicas".

"Acogemos con satisfacción esta decisión", reaccionó el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga. "El bien, situado en la Crimea ucraniana, temporalmente ocupada por Rusia, está constantemente amenazado y sufre daños y destrucción por parte de las autoridades de ocupación rusas", añadió.

Respuesta de Rusia

Durante la reunión en Busan, el representante ruso, Rinat Alyautdinov, declaró que su país no reconocía la decisión, aseguró que Rusia hace "todo lo posible para preservar" el sitio y afirmó que "la principal amenaza que pesa hoy" sobre él "proviene de los constantes ataques terroristas de las fuerzas armadas ucranianas".

La Unesco también mantuvo en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro otros tres sitios ucranianos que ya figuraban en ella, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania: la catedral de Santa Sofía y los edificios monásticos de Kiev, el centro histórico de Leópolis (Lviv) y el centro histórico de Odesa.

En Ucrania, el patrimonio cultural ha sufrido una grave devastación desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

El último sitio emblemático dañado fue la Catedral de la Dormición, en la capital, alcanzada por un ataque aéreo ruso en junio y también declarada Patrimonio Mundial.

FUENTE: AFP

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