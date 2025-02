Actriz de "Emilia Pérez" dice que guardará silencio para no afectar a sus compañeros

En un breve mensaje que compartió en Instagram, la actriz de transgénero de 52 años dijo que se mantendría en silencio para que sus acciones no continúen avivando el debate y la película no sea eclipsada.

"Tras la entrevista a Jacques, que entiendo, he decidido -por la película, por Jacques, por el reparto, por el increíble equipo que se lo merece, por la hermosa aventura que hemos vivido todos juntos- dejar que la obra hable por sí misma, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y a la diferencia", comienza su revelación. En su escrito Gascón vuelve a entonar el mea culpa y señala: "Pido sinceras disculpas a todos los que se han sentido heridos por el camino", escribió junto a una fotografía con el equipo de la película en Cannes.

Gascón culminó su mensaje con el mantra budista: "Nam Myoho Renge Kyo (Me refugio en el Loto de la Ley Maravillosa)".

La frase, según Sokaglobal.org, hace referencia a una expresión que busca que las personas concentren su energía en manifestar el poder transformador de la realidad.

"Nam-myoho-renge-kyo se convierte en un juramento, la expresión de la determinación de abrazar y manifestar nuestra naturaleza de Buda. Es el compromiso con nosotros mismos de no ceder jamás ante las dificultades y remontarnos victoriosos sobre nuestros sufrimientos. Al mismo tiempo, es el juramento de ayudar a los demás a revelar esta ley en sus propias vidas y alcanzar la felicidad", señala la página web.

Entrevista a Jacques Audiard

El director de la película Emilia Pérez concedió una entrevista al diario Deadline en la que abordó la polémica y enfatizó que la actriz al aferrarse a la victimización se hace más daño.

En este sentido, el cineasta agregó que no se ha comunicado con la española y no quería hacerlo pues sus acciones habían causado más daño a la película.

"Está en un camino autodestructivo en el que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa. ¿Por qué se hace daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y tampoco entiendo por qué está dañando a personas que eran muy cercanas a ella. Pienso en cómo perjudica a los demás, al equipo y a toda esa gente que ha trabajado tan duro en esta película. Pienso en mí, pienso en Zoe (Saldaña) y en Selena (Gómez). No entiendo por qué sigue haciéndonos daño".

Según reseñó la revista ¡HOLA!, Gascón no asistirá a la ceremonia de los Premios Goya, así como tampoco a los Óscar.