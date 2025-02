Netflix veta a Karla Sofía Gascón de campaña de promoción de "Emilia Pérez"

"Netflix lleva unos días compartiendo pósters de de la película sin fotos de la actriz y centrándose en el resto del reparto. Hollywood Reporter informa que también han excluido su nombre de los emails de promoción de cara a los Óscar y, lo que es peor para ella, la han borrado de próximos eventos clave", agregó el diario ABC.

Karla Sofía Reyes responde

Ante esta decisión, Karla Sofía Reyes se pronunció al respecto al publicar hoy -4 de febrero- un comunicado en Instagram.

"Durante años, me entregué en cuerpo y alma a la familia Emilia Pérez. Como siempre lo hago con todo lo que amo y en lo que creo", escribió la española de 52 años.

"Hoy, más que nunca, quiero agradecer a quienes han reconocido mi trabajo, a los festivales que han celebrado nuestra película y a cada persona que ha sido parte de este viaje. A mi equipo, mis compañeras, al extraordinario Jacques Audiard, nuestra productora, el increíble crew, la prensa y, sobre todo, a quienes han apoyado y comprendido mi proceso", añadió.

"En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones. He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás, pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida", sentenció Karla Sofía Reyes.