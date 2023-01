Actriz Sally Field recibe premio a la trayectoria en los SAG

“Ella tiene una carrera perdurable porque es auténtica en su actuación y siempre proyecta simpatía y humanidad, ella simplemente conecta. En parte por eso ha mantenido su enorme cantidad de admiradores y su carrera increíblemente rica y llena de matices”, dijo Fran Drescher, actual presidenta del sindicato SAG-Aftra, en un comunicado. “Sally es una estrella enorme con una ética de actriz trabajadora: simplemente sigue haciendo el trabajo, siendo tan bueno como sea posible. Cada etapa de la vida de un actor trae diferentes oportunidades, y simplemente debes seguir trabajando. Sally no se detiene y esperamos que nunca lo haga”, agregó Drescher.

Field, de 76 años, ha ganado dos Óscar por Norma Rae y Places in the Heart (En un lugar del corazón), así como tres Emmy por Sybil, ER y Brothers & Sisters. Recibió la Medalla Nacional de las Artes en 2015 y el galardón del Kennedy Center en 2019. Sus créditos recientes incluyen interpretar a Jessie Buss en Winning Time (Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers) y la película de Hello, My Name Is Doris (Hola, mi nombre es Doris) de 2015. Es coestelar en la película próxima a estrenarse 80 for Brady.

Los Premios SAG se entregarán el 26 de febrero en el Fairmont Century Plaza en Los Ángeles y se transmitirán en vivo por el canal de YouTube de Netflix.

FUENTE: AP