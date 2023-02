Acusan al cantante Pablo Montero de abuso sexual

La FGE negó que actualmente haya una orden de aprehensión en contra del cantante en el país, así como tampoco existe una solicitud de colaboración de Interpol.

No obstante, la Fiscalía resaltó que la denuncia fue presentada ante el Fiscal del Ministerio Público de Delitos Sexuales de Tapachula, y el proceso de investigación se está desarrollando.

Niega las acusaciones

Durante una entrevista que concedió a la revista TVNotas, Montero desconoció las acusaciones y aseveró con molestia que no tiene nada que perder.

“No sé de lo que me hablas, yo no he hecho nada. Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen”, manifestó, pues aparentemente desconocía que había una demanda en su contra.

“Me molesta que hagan estas cosas, nunca en la vida haría esto. Me extraña que me estés hablando de eso. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez. Me conoces muy bien los pantalones que tengo, primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso”, añadió.

Asimismo, el cantante aseveró que continúa trabajando en sus presentaciones y próximos proyectos.

“Yo no tengo nada que esconder. Sigo trabajando, el día 12 tengo presentación en Jalisco y ahí nos vemos. Me sorprende mucho lo que me estás diciendo”, continuó.

FUENTE: REDACCIÓN