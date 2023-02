Armie Hammer habla sobre sus adicciones sexuales

En esta foto de archivo tomada el 8 de noviembre de 2018, el actor Armie Hammer llega a la proyección de gala del estreno mundial de la noche de apertura de AFI de "On the Basis of Sex" en el teatro chino TCL en Hollywood.

En una entrevista exclusiva a la revista Air Mail , la estrella de La red social (2010), El llanero solitario (2013) y Call Me by Your Name (2017), confirmó que sí fue emocionalmente abusivo con sus parejas; sin embargo, negó haber violado a alguna de ellas.

Hammer señaló que utilizó su posición para influenciar a sus parejas y que estas accedieran a someterse a prácticas sexuales no convencionales y dinámicas de poder abusivas.

“Cuando estaba en mis 30, era un actor de éxito y solía tener a chicas de veintitantos. Estar conmigo les hacía felices y habrían dicho que sí a cosas a las que quizás no habrían dicho que sí por su cuenta. Había un desequilibrio de poder en esa situación. Estoy aquí para reconocer mis errores, para responsabilizarme del hecho de que fui un egoísta, que usaba a la gente para hacerme sentir mejor”, reconoció Hammer.

Asimismo, el actor de 36 años reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 13 años. Aseveró que fue ese el episodio que desencadenó en él su deseo e interés en las prácticas de sumisión y dominación BDSM (siglas de Bondage, Dominación-Disciplina, Sumisión-Sadismo, Masoquismo).

“Eso hizo que la sexualidad entrara en mi vida de una manera en la que estaba completamente fuera de mi control. En esa situación estuve indefenso. La sexualidad me fue introducida de una manera aterradora en la que yo no tenía el control. Entonces mi interés se desarrolló de esa manera: sexualmente, quiero tener el control en la situación”, señaló.

Denuncias

En febrero de 2021, una joven de 27 años identificada como 'Effie' hizo pública una serie de conversaciones con el actor en las que se evidenciaban sus fetiches sexuales y prácticas caníbales. Las influencers Courtney Vucekovich y Paige Lorenze, exparejas de Hammer, también se sumaron a la denuncia.

Entre las denuncias, también se acusó a Hammer de violación, hecho que negó en la entrevista con Air Mail.

En 2022, la plataforma HBO Max lanzó la docuserie La saga de los Hammer: escándalo y perversión, la cual repasa el escándalo y el pasado familiar. En el audiovisual, sus exparejas Courtney Vucekovich y Julia Morrison ratifican las acusaciones.

En la entrevista, Hammer confesó haber intentado suicidarse una vez que se vio envuelto en la polémica y se alejó de Hollywood.

“Me adentré en el océano y nadé tan lejos como pude esperando ahogarme, ser arrollado por un barco, o devorado por un tiburón. Entonces me di cuenta de que mis hijos estaban en la orilla, y que no podía hacerles eso”, añade el actor.

Armie Hammer se casó en 2010 con la presentadora de televisión Elizabeth Chambers, con quien tuvo dos hijos. El matrimonio culminó en 2020, antes de las acusaciones.

Actualmente, Hammer asegura estar recuperado luego de haberse sometido durante nueve meses a rehabilitación, y agradece a quienes continuaron a su lado para apoyarlo y ayudarle a dejar atrás la adicción.

Aunque trabaja como vendedor de multipropiedades en las islas Caimán, no está seguro de si podrá regresar a Hollywood, o al menos no en un futuro cercano. Reconoce que sus acciones no fueron correctas, pero rechaza la cultura de la cancelación, pues a su juicio no a una oportunidad a la sanación.

“Nadie me contratará. Nadie me asegurará. No puedo obtener una fianza para un proyecto, nada. Y nadie me va a tocar porque si me contratan, entonces son las personas que apoyan a los abusadores”, comentó.

