Adamari López revela cómo se prepara para recibir el 2023

La también actriz alegó que en el pasado ya ha hecho estos rituales y ha conseguido buenos frutos.

“Todos en su momento me han funcionado. Recuerdo una vez que me puse los dos calzones, el rojo y el amarillo a la misma vez que creo que es para dinero y prosperidad, que fue un año muy bueno, y el rojo para el amor”, agregó.

Adamari también se tomó un momento para explicar cuál es el propósito de cada uno de los rituales de año nuevo. "Lo del agua para atrás para que se vaya lo malo, lo de las maletas para viajar mucho, todos me han funcionado".

No obstante, la presentadora también se tomó un momento durante su conversación para exponer los aprendizajes que le deja el 2022, y cómo se prepara para abrirle paso nuevamente al amor.

"He tenido un año donde he sabido valorar el trabajo y agradecerlo. Creo que lo que he aprendido es a disfrutar cada etapa, sentirla, vivirla, enfrentarla, y seguir hacia delante", manifestó.

Asimismo, enfatizó que en su vida personal está lista para seguir creciendo. "En términos personales, creo que hay muchas cosas en las que puedo seguir trabajando para seguir mejorando, en autoestima, en personalidad, en carácter".

Sobre el romance que espera vivir, describió cuáles son esas cualidades que espera encontrar en una pareja.

“Respeto, admiración, fidelidad. En carácter soy una mujer fuerte, no voy a negar que tengo mi carácter, no necesariamente quiere decir que voy a trabajar para ser más dócil. ¿Viste que dije dócil? No dije sumisa", destacó.

"A mí me gusta la comunicación, buscar esa manera correcta de comunicar, seguir aprendiendo con ese respeto, con ese amor hacia la pareja que llegue para que podamos integrarnos y no separarnos".

