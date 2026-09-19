sábado 19  de  septiembre 2026
REALEZA

Adelanto de memorias del hermano de Lady Di sacuden a la monarquía inglesa

El Daily Mail se ha hecho con un adelanto de Swan Song. Diana, my sister y ha comenzado a adelantar extractos, concitando la atención de todos los medios

La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio Liverpool de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.

La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio "Liverpool" de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.

AFP/Jacques Demarthon

LONDRES.- Apenas recuperada de los escándalos asociados al expríncipe Andrés, ya desposeído de todos sus títulos y palacios, la monarquía británica se ha visto sacudida esta semana por el adelanto de las memorias que Charles Spencer, el hermano de Diana de Gales, dedica a la princesa fallecida en 1997 en un trágico accidente en París a los 36 años.

Como en los tiempos del viejo periodismo, el tabloide Daily Mail se ha hecho con un adelanto de Swan Song. Diana, my sister, antes de que salgan a la venta el día 22, ha comenzado a adelantar extractos todas las tardes desde el pasado miércoles, concitando la atención de todos los medios.

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El escándalo ha llegado por dos frases asociadas a los recuerdos de Spencer del día mismo en que se conoció la muerte de su hermana: según él, en una llamada telefónica que tuvo con el entonces príncipe Carlos, aquel "sonaba eufórico, como si le hubiera tocado la lotería" con la noticia de la muerte, y le llegó a decir: "No te preocupes, pronto la olvidaremos".

Esa última frase, al hacerse pública ahora en 2026, hizo que el propio rey rompiera una consigna de la monarquía inglesa -"never complain, never explain", ni explicaciones ni quejas- y a través de un portavoz llamara elegantemente mentiroso al autor.

El rey Carlos III, dijo ese portavoz, "es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar al juicio y puede colorear la memoria de manera que otros no reconocen, incluso años después de una pérdida así".

Todo queda ahora en una muy contemporánea 'batalla de relatos': ¿Fueron esas las palabras del ahora rey? Ni siquiera los que compartieron con él aquellos momentos se ponen de acuerdo, y así Dickie Arbiter, secretario de prensa de la reina Isabel durante la muerte de Diana, calificó de "bazofia" las palabras de Spencer porque "de ningún modo pudo decir eso" ya que Carlos "se encontraba devastado".

Han sido tantos quienes han dudado de los recuerdos de Spencer que él mismo tuvo que salir el viernes a defenderse ante la BBC y reiteró que "esas fueron exactamente las palabras que dijo", y le causaron tanta rabia que él colgó el teléfono al escucharlas.

Hirientes comentarios sobre sus kilos de más

Ha habido algunos pasajes más que dejan en mal lugar al ahora rey Carlos III, como cuando dice que durante su noviazgo atormentaba a Diana por su figura, y unos días después de anunciarse su compromiso, la agarró del pecho y le dijo: "Vaya, parece que estamos un poco rellenitos por aquí". Según Spencer, Diana se tomaba esos comentarios tan en serio que se impuso perder peso y entró en un destructivo desorden alimenticio.

O como cuando dijo a Diana la víspera misma de la boda que estaba feliz de casarse, pero que realmente no la amaba, unas palabras que llegaron a Spencer 'de tercera mano', relatadas por una confidente de Diana que se las trasladó a él.

En cualquier caso, Diana era tan infeliz (afirma su hermano) que acarició en varias ocasiones la idea del suicidio, y con tal fin viajó "más de una vez" a los acantilados de Beachy Head en East Sussex.

En resumidas cuentas, todo lo que se va conociendo del libro son recuerdos más o menos fieles del hermano de Diana, un noble inglés cuyas motivaciones para haber escrito este libro y remover aquellas memorias no quedan claras: "¿Pena, rencor o codicia?", titulaba el viernes un pódcast del Telegraph, dando por seguro que Penguin ha pagado una suma de muchos ceros al 'hermanísimo' por este libro.

Los 'royals' más mencionados en las memorias han tenido ocasión de dejarse ver tras la marejada provocada por las palabras de Spencer: tanto el rey Carlos III (el que sale más malparado) como sus hijos, el heredero Guillermo y el díscolo Enrique han participado esta semana en diversos actos públicos sin mostrar que la memoria de Diana aún enturbia sus vidas, mientras que sigue apasionando a los británicos.

FUENTE: Con información de EFE

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