Agrupación canaria La Chirichota presenta en Miami la obra "Vuelven los clásicos"

En entrevista a DIARIO LAS AMÉRICAS, Lemes explicó que el nombre del grupo se inspira en las tradicionales chirigotas de Cádiz, un grupo de personas que se reúnen durante el carnaval de España para interpretar versiones humorísticas y satíricas de composiciones de artistas locales, nacionales e internacionales.

"Consiste en vestirte de un personaje e interpretar un repertorio desde el punto de vista de la psicología de este personaje. El formato son en su mayoría canciones conocidas que se versionan y parodian. Es un formato que es permitido el derecho a la parodia".

En este sentido, el músico señaló que Vuelven los clásicos fue un espectáculo creado en 2022 en Gran Canaria, isla de donde es oriunda la agrupación, bajo la premisa de cómo impactaría a los maestros de la música clásica los nuevos ritmos musicales y la ejecución con la que se hacen posible.

"Ocurre a raíz de un pensamiento que todos hemos tenido alguna vez y es: ¿qué pasaría si Mozart o Beethoven levantaran la cabeza y escucharan ese tipo de música? Imagino que en el siglo XVIII pareciera inconcebible que la música pudiera hacerse con un celular o apretando un botón. Ellos armaban todo con instrumentos reales, todo bien estudiado. Entonces, la premisa inicial nace de ahí. De ¿Qué pensarían esos músicos, si ellos elaboraban artesanalmente todas las piezas y cómo sería el contraste cultural y generacional? Y el show, más que una crítica, es el análisis generacional y cultural que tienen desde el punto de vista de los clásicos con respecto a la música que suena hoy", enfatizó.

Gira por Latinoamérica y Estados Unidos

En 2023 presentaron la obra al público local. Pero en 2024, cuando la agrupación buscaba emprender una nueva obra, video de la pieza comenzaron a hacerse virales en las redes sociales, proyectando el show en el resto del Estado español y el continente americano.

El crecimiento exponencial de la agrupación en redes llevó a los artistas a evaluar las peticiones de cruzar el océano Atlántico. No obstante, al concretar una gira por Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, México, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, supuso un gran reto: la adaptación de algunas de las palabras que se usan en las canciones con un lenguaje más universal.

"Actuando en Madrid nos fue a ver el mánager de Les Luthiers. Él es argentino y nos dijo al acabar: 'Chicos tienen que cambiar ciertas palabras que no se van a entender en Argentina. Por ejemplo: logopeda por fonoaudiólogo (en ambos casos se trata de un especialista que evalúa, diagnostica y trata trastornos del lenguaje, audición, deglución y comunicación)'. Empezamos a hablar con amigos argentinos, mexicanos, etc., para que nos fueran diciendo traduciendo ciertas palabras que creíamos que eran universales y no. A raíz de eso, hemos tratado de universalizar más el vocabulario. E independientemente de eso, sí queremos personalizar con la jerga como un guiño de ese país en concreto".

Por ello, Víctor sostiene que el espectáculo se ha mantenido en constante evolución.

"El show ha cambiado desde que lo estrenamos porque al llevarlo por otros países hemos tenido que irlo adaptando, rediseñándolo en relación a cuando estaba hecho en 2023. Por eso, el proceso creativo se ha mantenido hasta el día de hoy. Hemos seguido añadiendo letras nuevas, es un show que se va remodelando. Si se nos ocurre algo en directo y nos gusta se queda para la presentación siguiente. Es mucho teatro porque el teatro está vivo; mantenemos la estructura musical, pero en las parte teatrales sí que solemos fluir bastante".

Sin embargo, pese al trabajo y esfuerzo que ha significado la gira, Víctor y sus compañeros han vivido la experiencia como algo surreal.

"Cuando veía esos millones de reproducciones pensaba que era algo abstracto. Luego veía que los teatros (en el exterior) se iban llenado y pensaba que era un fallo de la aplicación, que no podría ser real. Y, de repente, llegas al país y ves que esos muñequitos sí son personas reales que se han molestado en comprar una entrada para vernos, que les ha convencido unos videos que les aparecieron en internet. Al día de hoy me parece surrealista a la par de precioso, que haya funcionado algo a través de las redes. A veces las redes nos dan buenas noticias", añadió con emoción.

Presentación en Miami

Víctor Lemes aseguró que la travesía ha sido enriquecedora y no espera la hora de presentarse en la Ciudad del Sol, donde considera que la pluralidad de culturas que convergen serán claves para medir el éxito de La Chirichota internacionalmente.

"Por esa mixtura y diferencia de culturas es un sitio muy clave para medir la receptividad de la gente. Creo que va a ser un lugar y un sitio estratégico, nos sigue mucha gente de Miami, hay una comunidad latina maravillosa que nos está reclamando la presentación. Creo que la gente que ha comprado una entrada conoce nuestros códigos humorísticos y musicales".

Además, insistió que el espectáculo aborda una reflexión profunda sobre la adaptación y la aceptación de los cambios.

"Hay una gran autocrítica en el show porque al hablar de los músicos que representamos, ellos van reflexionando sobre el show y hay que adaptarse a los nuevos tiempos".

Tras su éxito por Suramérica, La Chirichota se presentará en el Teatro Trail el 3 de abril a las 8:30 p.m.. Posteriormente, viajarán a Puerto Rico, República Dominicana y México.

Lemes confirmó que su productora ya se encuentra concretando una segunda gira al continente, al tiempo que anunció la preparación de un nuevo show.

"Ya esta nuestra productora negociando para una siguiente vuelta a Latinoamérica y Estados Unidos a final de año. Y además ya estamos pensando otro show. La idea era que cada año estrenáramos un show nuevo, interpretar a otros personajes y crear un repertorio desde su punto de vista", concluyó.