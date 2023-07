Albacea de Celia Cruz anuncia acciones legales tras polémicos "homenajes"

“Estamos tomando acciones legales, no anunciaré contra quién, ya que eso lo están manejando los abogados, pero creo que la gente lo puede imaginar”, dijo Omer Pardillo visiblemente molesto.

Además destacó que hay leyes de protección de imagen, de legado, y que existen códigos penales.

“Hay que hacer esto para que la gente respete, y para que aprendan sobre los procesos y protocolos que se deben cumplir para utilizar el patrimonio o el nombre de un artista. En lo personal, los dimes y diretes no me interesan en lo absoluto, nunca me he envuelto en eso, pero ya la falta de respeto fue mucha”, dijo Omer Pardillo, quien es uno de los rostros mas insignes y reconocidos de la industria musical latina en Estados Unidos.

“Yo respeto y valoro mucho que la imagen de Celia sirva de inspiración y de ejemplo para cantantes como Lucrecia, Aymée Nuviola, Leslie Cartaya, Gloria Estefan, La India, e Ivy Queen, mujeres que la respetan, la admiran y le rinden homenaje desde el respeto. En este sentido todo el que quiera y admire a Celia Cruz tiene mi apoyo, pero quien no lo haga, y quien desconozca lo protocoles del uso de su patrimonio, van a verse en una situación legal muy delicada”, advirtió.

La persona que quiera hacer un cover de las canciones de Celia, o preparar un popurrí de sus temas, por pequeño que sea, ¿debe siempre comunicarse con tu oficina? – le consultamos.

“Claro que sí, porque parte de mi trabajo es precisamente ese, cuidar, resguardar y promover el patrimonio y el legado de Celia. Si no fuera así, todo el mundo hiciera lo que le da gana con su nombre y su música. Por otra parte, yo no soy para nada una persona difícil de conseguir, y Celia Cruz -como marca- tiene redes sociales, a través de las cuales nos pueden escribir. Yo siempre le contesto a todo el mundo, a no ser que estén insultando a buscando algún tipo de polémica”, finalizó.