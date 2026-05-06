Hijo de la princesa Mette-Marit debe esperar sentencia de juicio en prisión

MIAMI.- Marius Borg Høiby , hijo de la princesa Mette-Maritde Noruega , deberá esperar la sentencia del juicio que enfrentó por 40 cargos, entre ellos violación, acoso, desacato a la ley y uso de narcóticos, en prisión.

El equipo legal del hombre de 29 años solicitó al juez que se le permitiera a Borg cumplir la condena preventiva en en Skaugum, donde el príncipe Haakon y la princesa Mette Marit poseen una propiedad, alegando las condiciones físicas de Marius en la celda, así como la enfermedad que aqueja a su madre.

"Høiby, quien estuvo presente en la sesión extraordinaria, explicó que desde que está preso tiene 'muy poco contacto humano, sólo dos o tres visitas a la semana'. Esto, asegura, se debe a la mala calidad del aire en la prisión, lo que hace muy difícil que alguien de su familia pueda ir a verlo. Si bien no dijo nombres, podría referirse a su madre, pues la princesa padece una fibrosis pulmonar que en los meses recientes se ha agravado", reseñó la revista ¡HOLA!.

Rechazo

No obstante, la petición fue negada.

El juez Hans Nikolai Førde del Tribunal del Distrito de Oslo rechazó aseguró que existe un gran riesgo de reincidencia en actos que van en contra de la ley.

El medio noruego NRK explicó que entre los motivos del juez se encuentran: "El tribunal señala el uso del teléfono celular como una de las razones por los que persiste el riesgo de nuevas infracciones de la orden de alejamiento”.