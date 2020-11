Alcover lanza "El amor es una moda" junto a Don Omar

Escrita por Alcover, Don Omar y Magán junto con Julio Cesar Richardson y Darlyn Cuevas Segura, producida por Alcover y KeyPushers, El amor es una moda es vibrante y llena de vida, brinda un delicioso ambiente tropical con encantadores ritmos afro, pop y reguetón.

La canción fue lanzada con un visual filmado bajo la dirección de José Freire, que muestra a una mujer canalizando la energía seductora de la canción mientras baila por el impresionante Palacio Hindustán en Chile.

“Hoy lanzamos "El amor es una moda" para celebrar el décimo aniversario del épico álbum de Don Omar Meet the Orphans, que me catapultó como productor en la música mainstream. Don Omar ha sido un mentor increíble para mi a lo largo de mi carrera, desde mis comienzos cuando me contrató junto a mi socio de producción Xtassy para trabajar en Orfanato Music Group como A&X,” expresó Alcover, quien bajo el liderazgo de Don Omar, ayudó a moldear el reguetón y la música latina a lo que es hoy en día.

Alcover, Don Omar y Juan Magán Alcover, Don Omar y Juan Magán se unen en "El amor es una moda" CORTESÍA PRENSA Alcover, Don Omar y Juan Magán

"El amor es una moda" le sigue al éxito del sencillo de Alcover "Ya lo verás" ft. Bryant Myers y Adriel Favela, que a la fecha ha acumulado más de 2 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

"El amor es una moda" llega previo al lanzamiento de su próximo álbum debut, que saldrá el 27 de noviembre e incluirá una variedad de colaboraciones.