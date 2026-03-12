jueves 12  de  marzo 2026
CINE

Los premios Óscar prometen una gala impredecible

La 98ª edición de la gala incluirá momentos electrizantes y emotivos, como un homenaje al actor Robert Redford, fallecido el año pasado

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024. 

 

 

AFP/Pedro Ugarte

HOLLYWOOD.- ¿La epopeya Una batalla tras otra o el horror vampiresco de Pecadores? Las favoritas a mejor película del año se enfrentan por última vez este domingo en los Óscar, en una final llena de suspenso.

La 98ª edición de la gala, conducida por el humorista Conan O'Brien, incluirá momentos electrizantes y emotivos, como la interpretación en vivo de la canción nominada por Las guerreras K-pop, o un homenaje al actor Robert Redford, fallecido el año pasado.

Y sobre todo, promete un desenlace impredecible.

"No sabremos quién va a ganar hasta que no se abra el último sobre", dijo a AFP Clayton Davis, especialista de premios de Variety.

Dirigida por Ryan Coogler, Pecadores llega al frente con un récord de 16 nominaciones, mientras que el retrato de Paul Thomas Anderson de un Estados Unidos contemporáneo, Una batalla tras otra, le muerde los talones con 13 candidaturas.

Davis sostuvo que ambas cintas, que han dominado la temporada de premios, "gozan de mucho respeto en la industria", y matemáticamente tienen la oportunidad de convertirse en la mayor triunfadora de todos los tiempos.

Las películas con más estatuillas son Ben-Hur (1959), Titanic (1997) y El señor de los Anillos: El retorno del rey (2003), con once premios.

Pecadores, que aborda el conflicto racial que ha permeado históricamente a la sociedad estadounidense, se beneficia además de su éxito en taquilla, opina Davis.

Pero los géneros que mezcla, terror y musical, no son tradicionalmente favoritos en los Óscar.

Lo mismo le pasa a Una batalla tras otra, que sigue la desesperación de un exrevolucionario cuando el pasado regresa para pasarle factura en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes, y que ha hecho campaña como una comedia.

Duelo de titanes

Davis ve el mismo escenario en materia de dirección.

¿La Academia premiará a Anderson, quien nunca ha ganado un Óscar a pesar de acumular 14 nominaciones? ¿O a Coogler, convirtiéndolo en el primer director negro en vencer en esta categoría en la historia de los premios?

"Si sigues las estadísticas, te diría que Paul Thomas Anderson ganará sin dudas", dijo el columnista.

"Sin embargo, he hablado con muchos votantes (...) y el amor por Coogler no se puede negar".

Davis no descarta un escenario en que uno gane dirección y el otro película, un desenlace poco frecuente pero que se ha vuelto más común.

Otra pelea ajustada se dará en la categoría internacional, donde la noruega Valor sentimental, con un total de nueve nominaciones, y la brasileña El agente secreto, con cuatro, se posicionan como favoritas.

"Es la categoría más difícil de este año", dijo Davis.

Resalta por un lado la popularidad que ha ganado el actor Wagner Moura, protagonista del drama brasileño dirigido por Kleber Mendonca Filho y también nominado a mejor actor, así como el hecho de que ambas películas compiten en la categoría principal a mejor película.

Actuación

En el rubro actuación, los candidatos también están comiéndose las uñas a tan solo días de la entrega de premios en el Teatro Dolby de Hollywood.

El único consenso en los pronósticos parece ser el triunfo probable de Jessie Buckley como mejor actriz por su protagónico como una madre en duelo en Hamnet.

Michael B. Jordan, con un rol doble en Pecadores, ganó impulso tras destronar al favorito Timothée Chalamet en los Premios de los Actores hace dos semanas.

Pero Davis no descarta fácilmente a Chalamet, quien cautivó a la audiencia en Marty Supremo pero levantó críticas durante el período de votación por comentarios que menospreciaban la ópera y el ballet como expresiones artísticas.

También disputan Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra) y Ethan Hawke (Blue Moon).

En la categoría de reparto femenina, Teyana Taylor, que dio vida a la indomable revolucionaria Perfidia Beverly Hills en Una batalla tras otra, está cabeza a cabeza con Amy Madigan, que encarnar a la perversa bruja de La hora de la desaparición.

Davis también considera como fuerte candidata a Wunmi Mosaku, de Pecadores.

Entre los nominados a mejor actor de reparto, la preferencia parece inclinarse por Sean Penn, que interpreta a un rígido militar, villano en Una batalla tras otra.

Sin embargo, Davis cree que su ausencia en varias ceremonias de la actual temporada de premios puede haber afectado sus chances, y destaca la competencia del sueco Stellan Skarsgard (Valor sentimental), y del veterano Delroy Lindo (Pecadores).

La 98ª edición de los Óscar comenzará a las 16H00 de Los Ángeles (23H00 GMT).

FUENTE: AFP

